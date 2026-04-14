Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Росатом» разработал бортовой тренажёр для будущего самого мощного в мире атомного ледокола
На этом тренажёре инженеры будут отрабатывать навыки управления судовыми ядерными реакторами РИТМ-400.

Специалисты в области энергетики, особенно атомной, обязательно, перед тем как заступить на службу или дежурство, проходят обучение на тренажёрах, полностью имитирующих работу реальных энергетических установок. Не является исключением и реакторная установка РИТМ-400, которая будет приводить в движение и обеспечивать энергией будущий самый мощный в мире атомный ледокол «Россия».

Источник изображения: «Росатом».

И вот, как сообщила пресс-служба госкорпорации «Росатом», её специалисты разработали тренажёр по управлению РИТМ-400. Смысл этого тренажёра прост: обучить персонал ещё до того, как ледокол начал ходовые испытания, не говоря уже о его вводе в полноценную эксплуатацию.

Тренажёр запрограммирован воссоздавать различные варианты работы реактора: от стандартного режима до аварийного с поломками на разных узлах ядерной установки и её вспомогательных систем.

Напомним, что атомный ледокол «Россия» является головным судном проекта 10510 «Лидер». В его задачу войдёт обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути, включая преодоление недоступных для имеющихся сейчас в распоряжении России ледоколов сверхтолстых льдов.

#россия #экономика #промышленность #судостроение #ледоколы
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter