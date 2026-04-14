На этом тренажёре инженеры будут отрабатывать навыки управления судовыми ядерными реакторами РИТМ-400.

Специалисты в области энергетики, особенно атомной, обязательно, перед тем как заступить на службу или дежурство, проходят обучение на тренажёрах, полностью имитирующих работу реальных энергетических установок. Не является исключением и реакторная установка РИТМ-400, которая будет приводить в движение и обеспечивать энергией будущий самый мощный в мире атомный ледокол «Россия».

И вот, как сообщила пресс-служба госкорпорации «Росатом», её специалисты разработали тренажёр по управлению РИТМ-400. Смысл этого тренажёра прост: обучить персонал ещё до того, как ледокол начал ходовые испытания, не говоря уже о его вводе в полноценную эксплуатацию.

Тренажёр запрограммирован воссоздавать различные варианты работы реактора: от стандартного режима до аварийного с поломками на разных узлах ядерной установки и её вспомогательных систем.

Напомним, что атомный ледокол «Россия» является головным судном проекта 10510 «Лидер». В его задачу войдёт обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути, включая преодоление недоступных для имеющихся сейчас в распоряжении России ледоколов сверхтолстых льдов.