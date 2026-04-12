Причём, значительно: 134 за прошедшие три месяца против 97 за весь предыдущий год.

Ещё пару лет назад перед госкорпорацией «Роскосмос» была поставлена задача кратного увеличения количества выводимых на орбиту спутников различного назначения. Похоже, процесс всё-таки сдвинулся с практически мёртвой точки, и вот, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов отчитался о том, что отечественная орбитальная группировка достигла 364 спутников.

Из них, добавил Баканов, 134 спутника были запущены только за первый квартал текущего года — с января по март включительно. В качестве сравнения возросших темпов наращивания спутниковой группировки глава «Роскосмоса» уточнил, что за весь 2025 год на орбиту было выведено 97 спутников.

Напомним, что в конце марта на орбиту были выведены первые 16 серийных спутников системы спутниковой связи «Рассвет», которую для простоты понимания сравнивают с аналогом системы Starlink от американской корпорации SpaceX.