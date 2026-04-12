Ещё пару лет назад перед госкорпорацией «Роскосмос» была поставлена задача кратного увеличения количества выводимых на орбиту спутников различного назначения. Похоже, процесс всё-таки сдвинулся с практически мёртвой точки, и вот, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов отчитался о том, что отечественная орбитальная группировка достигла 364 спутников.
Из них, добавил Баканов, 134 спутника были запущены только за первый квартал текущего года — с января по март включительно. В качестве сравнения возросших темпов наращивания спутниковой группировки глава «Роскосмоса» уточнил, что за весь 2025 год на орбиту было выведено 97 спутников.
Напомним, что в конце марта на орбиту были выведены первые 16 серийных спутников системы спутниковой связи «Рассвет», которую для простоты понимания сравнивают с аналогом системы Starlink от американской корпорации SpaceX.