Трамвай, несмотря на то, что его инфраструктура занимает бесценное дорожное пространство, продолжает быть любимым как в России в целом, так и в Москве в частности. Московская трамвайная сеть расширяется, и вот, столичный градоначальник Сергей Собянин объявил о запуске движения по второму трамвайному диаметру (Т2).

Отмечено, что открытие второго московского трамвайного диаметра значительно улучшило транспортную доступность в Восточном, Юго-Восточном и Южном административных округах. Новый трамвайный маршрут повысил доступность Ярославского, Ленинградского, Казанского и Павелецкого вокзалов, Московского центрального кольца, центральных диаметров, а также Московской железной дороги.

Наконец, второй трамвайный диаметр проходит мимо крупных московских парков, рынков, развлекательных центров, ряда престижных вузов, а также офисов государственных ведомств и крупных компаний.

В общей сложности московский трамвайный маршрут Т2 протянулся на 33 километра, что делает его самым длинным на сегодняшний день трамвайным диаметром не только в Москве и России, но и в мире вообще.