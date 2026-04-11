Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Москве открыли движение по самому протяжённому трамвайному диаметру в мире
33 километра с северо-востока на юг.

Трамвай, несмотря на то, что его инфраструктура занимает бесценное дорожное пространство, продолжает быть любимым как в России в целом, так и в Москве в частности. Московская трамвайная сеть расширяется, и вот, столичный градоначальник Сергей Собянин объявил о запуске движения по второму трамвайному диаметру (Т2).

Источник изображения: сайт мэра Москвы.

Отмечено, что открытие второго московского трамвайного диаметра значительно улучшило транспортную доступность в Восточном, Юго-Восточном и Южном административных округах. Новый трамвайный маршрут повысил доступность Ярославского, Ленинградского, Казанского и Павелецкого вокзалов, Московского центрального кольца, центральных диаметров, а также Московской железной дороги.

Наконец, второй трамвайный диаметр проходит мимо крупных московских парков, рынков, развлекательных центров, ряда престижных вузов, а также офисов государственных ведомств и крупных компаний.

В общей сложности московский трамвайный маршрут Т2 протянулся на 33 километра, что делает его самым длинным на сегодняшний день трамвайным диаметром не только в Москве и России, но и в мире вообще.

#россия #экономика #транспорт #москва #трамваи
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter