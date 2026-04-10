События в мире Михаил Андреев
В России утвердили критерии оценки эффективности работы автошкол
Дабы они были заинтересованы в том, чтобы им соответствовать.

Хотя управление автомобилем в наши дни и можно расценивать как сугубо бытовой навык, которым должен овладеть каждый уважающий себя человек, но фактически это равноценно получению профессии, связанной с риском для имущества, здоровья и жизни. Соответственно, допуск к управлению транспортным средством должен происходить лишь после стопроцентной уверенности в достаточной подготовке будущего водителя.

Источник изображения: ChatGPT.

На уровне экзамена процесс, по крайней мере, в крупных городах, уже давно отлажен, с чем и связан крайне низкий процент его сдачи с первого раза. Проблема кроется в автошколах, не дающих кандидатам в водители ни должного уровня теоретических знаний, ни уж тем более практических навыков. Разумные руководители уже сравнительно давно стали указывать в критериях оценки работы своих автошкол процент сдачи экзамена учениками вкупе с процентом их «безаварийных» выпускников, и вот, эти критерии теперь вынесли на общегосударственный уровень.

Как гласит постановление Правительства России от 8 апреля № 380, в показатели оценки эффективности работы автошкол включены результаты сдачи экзаменов на право управления транспортным средством, а также показатель безаварийности их выпускников в течение первых двух лет с момента получения водительского удостоверения. Полный перечень критериев пока не опубликован, но вышеупомянутые будут главными. Закон о рейтинге автошкол вступит в силу 28 мая, и предполагается, что первый рейтинг будет сформирован по итогам оценки результатов за 2027 год.

По мнению экспертов, такой подход будет стимулировать автошколы доводить уровень подготовки своих учеников до такого, при котором они гарантированно сдадут экзамен. А это, как вы понимаете, исключительно практика и многие-многие часы «наезда». Да, ученику это будет вылетать в ощутимо большую копеечку, чем раньше, но так явно лучше, чем бесконечные пересдачи экзамена, особенно с новыми правилами, когда после очередного «завала» ждать пересдачу придётся несколько месяцев. За которые весь незакреплённый навык благополучно растеряется.

#россия #экономика #автомобили #транспорт #образование
