Официальная причина изменения — борьба с так называемым дропперством.

Система быстрых платежей (СБП) в России стала крайне популярным методом совершения транзакций. Ей пользуются и родители, скидывающие своему чаду средства на карманные расходы, и частные предприниматели, и просто люди, приобретающие что бы то ни было друг у друга на барахолках. Система простая и удобная, но скоро её ждут изменения.

Источник изображения: ChatGPT.

Согласно комментарию руководителя центра противодействия мошенничеству Национальной системы платёжных карт (НСПК) Никиты Юркова, с 1 июля в России вступит в силу обязанность указания банками индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) при осуществлении платежей через СБП. Заниматься обменами сведениями об ИНН банки будут между собой, гражданам этой рутиной заниматься не придётся.

Данная мера объясняется борьбой с так называемыми дропперами — лицами, которые являются промежуточным звеном в цепи легализации незаконно полученных денежных средств.

Как отметил Юрков, смена ИНН, в отличие от номера телефона, банковского счёта или паспорта, практически невозможна, поэтому ведомство и привязывает новое правило именно к идентификационному номеру налогоплательщика.