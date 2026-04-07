События в мире Михаил Андреев
Приборная панель Lada Vesta Sport получила индикацию мощности, акселерометр и гоночные режимы
В машине с двигателем мощностью 147 л. с. это выглядит больше как шутка, но пусть будет.

Автомобиль Lada Vesta Sport, предназначенный для более динамичной езды, чем стандартная Vesta, оснащён более мощным двигателем и цепкими тормозами. Помимо изменений в «железе» создатели машины также внесли изменения и в программное обеспечение — в данном случае в приборную панель, которую научили выводить на экран ряд сугубо спортивных и даже премиальных показателей.

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

В частности, на приборной панели Lada Vesta Sport появились такие функции, как вывод показаний акселерометра — прибора, измеряющего ускорение и, как следствие, силу «вдавливания» водителя и пассажиров в разные стороны. Также можно вывести значения мощности и крутящего момента двигателя, включить режим гонки на четверть мили и кольцевой гонки. Последние можно использовать во время подлинно спортивных заездов на гоночных треках.

Источник изображений: «АвтоВАЗ».

Другое дело, что всю «спортивность» данного автомобиля в первую очередь «душит» пусть и немножко раскочегаренный, но всё же слабый двигатель на 147 лошадиных сил. К сожалению, турбокомпрессоры остаются для «АвтоВАЗа» чем-то из области научной фантастики, и связано это нежелание или неготовность идти в ногу со временем, вероятно, с системой расчёта транспортного налога и утильсбора в России, полностью зависящих от мощности двигателя.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #lada #«автоваз» #lada vesta #lada vesta sport
Популярные статьи

«Вампиры бархатного зала», «Я иду искать 2»: субъективный краткий обзор фильмов
1
12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows. Часть 2
2
Продал 350 книг на сайте Литрес. Сколько заработал? Скрины, личный опыт
12
Топ-7 игр с объективизацией и пошлыми шутками (18+) на PlayStation 3
2
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte Intel Arc A380 GAMING OC 6Gb GDDR6
+
Обзор аэрогриля Cosori TurboBlaze Air Fryer 6.0 л
2
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 2
1
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 3
+
«Legacy of Kain: Defiance Remastered» — очень краткий обзор игры
+

Сейчас обсуждают

zik3ak
23:28
Ультра-вонь. Каеф.
DCS: первый складной смартфон Apple может получить название iPhone Ultra
swr5
23:19
Враньё на вранье. У них за пару лет уже был прописан сценарий инфоосвещения этого события: что, когда и у кого должно сломаться, какие действия кто и что делает и т.п..
В NASA рассказали о причине использования экипажем Artemis II старых планшетов на базе Windows
Waramagedon
22:39
Видать ещё лет 10 будут рулить 1060 и 580 )))
Ряд видеокарт Asus Radeon RX 9070 XT внезапно подорожал на 7-18% в магазине производителя
Roditch
22:31
К 2300 году политическая карта мира может очень сильно измениться.
Live Science: Таяние льдов в Антарктиде откроет доступ к залежам золота и серебра
HWSCRU
21:14
Пчелиный интернет уже на 25% подняли, то ли в конце года 2025, то ли в начале 2026.
В России ожидают рост цен на интернет и связь на 15-20% в 2026 году
Дима
20:02
Если бы весь мир сделать СССР ом,уничтожив капитализм, то и 80 млрд. жили бы прекрасно
ERL: истощения ресурсов Земли можно избежать при численности населения не более 2,5 млрд человек
brokencoin
20:00
А может просто признаете, что чушь написали? У меня нет ИИ-книг. Очень сомневаюсь, что нейросетки сейчас способны писать так, как я
Продал 350 книг на сайте Литрес. Сколько заработал? Скрины, личный опыт
CyanID
19:56
Хохотуй, не хохотуй, всё равно получишь...
В России выбрали населенный пункт с самым забавным названием
brokencoin
19:52
на других порталах ситуация веселее. Об это как-нибудь в другой раз. Хочу посмотреть, интересны ли тутошнему народу такие статьи
Продал 350 книг на сайте Литрес. Сколько заработал? Скрины, личный опыт
brokencoin
19:51
продавать книги тяжело - это факт. Очень высокое предложение, плюс на пиратских сайтах при желании можно скачать почти любую. Литрес много делает для развития самиздата, но отчисления оставляют желать...
Продал 350 книг на сайте Литрес. Сколько заработал? Скрины, личный опыт
