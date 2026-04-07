В машине с двигателем мощностью 147 л. с. это выглядит больше как шутка, но пусть будет.

Автомобиль Lada Vesta Sport, предназначенный для более динамичной езды, чем стандартная Vesta, оснащён более мощным двигателем и цепкими тормозами. Помимо изменений в «железе» создатели машины также внесли изменения и в программное обеспечение — в данном случае в приборную панель, которую научили выводить на экран ряд сугубо спортивных и даже премиальных показателей.

В частности, на приборной панели Lada Vesta Sport появились такие функции, как вывод показаний акселерометра — прибора, измеряющего ускорение и, как следствие, силу «вдавливания» водителя и пассажиров в разные стороны. Также можно вывести значения мощности и крутящего момента двигателя, включить режим гонки на четверть мили и кольцевой гонки. Последние можно использовать во время подлинно спортивных заездов на гоночных треках.

Другое дело, что всю «спортивность» данного автомобиля в первую очередь «душит» пусть и немножко раскочегаренный, но всё же слабый двигатель на 147 лошадиных сил. К сожалению, турбокомпрессоры остаются для «АвтоВАЗа» чем-то из области научной фантастики, и связано это нежелание или неготовность идти в ногу со временем, вероятно, с системой расчёта транспортного налога и утильсбора в России, полностью зависящих от мощности двигателя.