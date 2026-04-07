Причины этого понятны.

Как вы хорошо знаете, в самом конце февраля на Ближнем Востоке начались события, последствия которых сейчас ощущают все страны, которым не повезло с «респауном» и которые вынужденно являются импортёрами нефти. Чёрное золото эталонной марки Brent взлетело в цене практически сразу после перекрытия движения танкеров и других судов через Ормузский пролив, и вот, на фоне дефицита по закону рынка дорожает и российская нефть марки Urals.

Издание Bloomberg, в частности, сообщает, что 2 апреля в порту Приморск стоимость нефти Urals перевалила за $116 за баррель, что является самым высоким значением за последние тринадцать лет.

Причина роста цен проста: потребление нефти и нефтепродуктов в мире остаётся приблизительно на прежнем уровне, но вот предложение из-за вышеописанных событий резко сократилось. В таких ситуациях на передний план встают преимущества жизни в нефтедобывающем государстве, в котором цены на топливо не зависят от того, застряли танкеры в Персидском заливе или нет. В конце концов, от доступности топлива зависит практически вся современная экономика, и взрывной рост цен на него ведёт к росту цен на всю продукцию, причём в арифметической прогрессии.