Слишком жёсткие критерии у этих госпрограмм, чтобы показатель был выше.

Важность владения личным автомобилем переоценить нельзя, особенно, если ты многодетный родитель, и когда лишних денег на покупку машины по полной стоимости особо не водится. По этой причине уже больше десяти лет в России действует государственная программа субсидирования продаж автомобилей отечественного производства для уязвимых и важных слоёв населения.

И вот, как сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов, за первый квартал текущего года — с января по март включительно — в стране по программам льготного автокредитования было продано около 46 тысяч автомобилей российского производства.

Если тенденция сохранится, то к концу года по госпрограммам будет продано порядка 190 тысяч автомобилей российского производства. В масштабах российского авторынка, когда в стране в год приобретается порядка 1—1,5 млн автомобилей в год, доля «льготников» не такая уж маленькая.

Право на получение льготы на приобретение автомобиля, напомним, имеют сотрудники медицинских учреждений, учителя, многодетные семьи, участники боевых действий и некоторые другие категории граждан.