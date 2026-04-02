Энергокризис в республике продолжается с начала года.

В начале этого года вследствие определённых хорошо всем известных действий, проведённых Соединёнными Штатами, Куба лишилась стабильного источника нефти в лице Венесуэлы. Это привело к самому серьёзному за последние десятилетия энергетическому кризису на острове, и сейчас кубинцы живут в условиях строжайших ограничений энергоснабжения и отпуска топлива.

Источник изображения: ChatGPT.

По возможности Кубе оказывают содействие, но пока оно носит лишь точечный характер. В частности, в начале этой недели из России до Острова Свободы добрался первый танкер с 100 000 тонн нефти для смягчения последствий энергетического кризиса. Сегодня же министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил о том, что в стране идёт загрузка второго танкера для отправки на Кубу.

О каком объёме нефти идёт речь на этот раз, не уточняется, но от себя отметим, что 100 тысяч тонн в реалиях Кубы — это примерно на одну неделю стандартного потребления нефти. В условиях строгих ограничений это, конечно, можно растянуть на месяц, но вряд ли дольше. Поэтому было бы неплохо увидеть мчащийся в сторону Кубу танкер хотя бы с 300 тысячами тонн нефти на борту.