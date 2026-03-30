Груз позиционируется как гуманитарный в условиях сложившегося на острове энергетического кризиса.

Как известно, на Кубе сейчас серьёзнейший энергетический кризис, вызванный действиями её северного соседа. В стране строгие ограничения по продаже топлива, а зачастую его и вовсе достать практически невозможно. В таких условиях кубинцы либо пересаживаются на велосипеды, либо вспоминают дедовские методы переделки автомобилей на работу на дровах и угле.

Чтобы хоть частично смягчить кризис, Россия направила на Остров Свободы танкер «Анатолий Колодкин» со 100 000 тонн нефти на борту, и вот, как сообщили в Минтрансе, сегодня он прибыл в пункт назначения.

В подобных ситуациях неизбежно возникает вопрос, насколько такая помощь существенна в реалиях Кубы, являющейся государством, между прочим, с 10-миллионным населением. Согласно общедоступной информации, докризисное потребление нефти на Кубе составляло порядка 112 тысяч баррелей в сутки. В пересчёте на килограммы это равняется порядка 15,3 миллиона кг, или 15 300 тонн.

Таким образом, российский танкер доставил на Кубу нефти примерно на неделю полноценного потребления. Но что-то нам подсказывает, что ограничения отпуска нефтепродуктов на острове останутся — как минимум для того, чтобы «растянуть» потребление хотя бы на месяц: для обеспечения потребностей тех же машин экстренных служб и сельхозтехники.