Неизбежная плата за повышение яркости автомобильных фар.

Чем ярче светят автомобильные фары, тем лучше видно дорогу и тем безопаснее само движение. Казалось бы, это прописная истина, в основе которой лежит оптика как раздел физики. Проблема в том, что в погоне за яркостью современные автопроизводители преимущественно учитывали мнение водителей только с одной стороны — со стороны повышения видимости дороги из салона машины. Как такие яркие лампы влияют на других водителей как в попутном, так и, в особенности, во встречном направлении, если и учитывалось, то будто бы по остаточному принципу.

А влияют, судя по опросам, негативно, причём не только в России или в СНГ, но и в США. Так, издание Carscoops отметило, что если вы стали чаще прищуриваться при приближении встречного автомобиля, то вам не показалось и это не возрастные изменения зрения, а именно следствие неуёмного повышения яркости автомобильных фар.

Как пишет издание, Американская автомобильная ассоциация (AAA) провела опрос, в котором 6 из 10 водителей отметили существенный рост числа ослеплений автомобильными фарами. Более того, порядка 75% участников опроса отметили, что ситуация ухудшилась именно за последнее десятилетие, когда на автомобили даже бюджетного сегмента стали устанавливать светодиодные заведомо очень яркие фары.

Помимо непосредственно роста яркости самих источников света проблемой также является активный переход автолюбителей на кроссоверы и внедорожники, которые из-за своих габаритов и мест расположения фар по умолчанию сильнее ослепляют водителей седанов, универсалов и хэтчбэков.

Впрочем, пока что проблема ослепления яркими фарами не сказывается на показателях аварийности. Более того, как отмечает тот же Carscoops, недавно Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) заявил, что недостаточная видимость, вызванная тусклыми световыми приборами автомобиля, приводит к авариям чаще, чем яркий свет встречного или попутного трафика. Пока что спорить с этим заявлением бессмысленно, потому что на текущем этапе данных от водителей и дорожных служб собрано слишком мало.