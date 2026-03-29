Сложно сказать, на какую конкретно аудиторию рассчитан сериал «Гарри Поттер», поскольку те, кто росли на фильмах по романам Джоан Роулинг о мальчике, который выжил, вряд ли свыкнутся с новыми актёрами, а новое поколение предпочитает другие сказки, но пока что результаты у проекта вполне убедительные. Так, согласно публикации компании Warner Bros., официальный трейлер сериала за первые 48 часов набрал 277 миллионов просмотров.

Источник изображения: HBO Entertainment / Brontë Film and TV / Warner Bros. Television / Heyday Films.

Как отмечает пресс-служба Warner Bros., это самый высокий результат за указанный период времени среди всех сериалов для HBO и HBO Max. Предыдущий рекорд — у трейлера сериала «Эйфория» — был примерно втрое ниже результатов, продемонстрированных «Гарри Поттером».

На данный момент речь идёт об экранизации в формате сериала первого романа — «Гарри Поттер и Философский камень». Предполагается, что за счёт заведомо более высокого хронометража по сравнению с кинофильмом, в сериале затронут гораздо больше деталей, описанных в книге.

А вот судьба последующих сезонов будет всецело зависеть от коммерческих результатов первого сезона. Премьера которого, напомним, назначена на декабрь текущего года. Как раз под рождественский и новогодний «вайб», с которым за последнюю четверть века у многих и стал ассоциироваться «Гарри Поттер».