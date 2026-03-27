События в мире Михаил Андреев
Крупный мировой производитель карбоновых колёс обанкротился на фоне падения спроса на электрокары
Ставка на производство карбоновых колёсных дисков для электромобилей не сыграла.

Австралийская компания Carbon Revolution считается главным мировым поставщиком колёсных дисков из углеродного волокна (углепластика, карбона) для производителей спортивных и просто мощных премиальных автомобилей. Такой подход позволяет уменьшить массу колёс при сохранении их прочностных характеристик, при этом улучшив управляемость оснащённого ими автомобиля, не говоря уже о повышении его внешней привлекательности.

Источник изображения: Carbon Revolution.

На протяжении двух десятков лет у Carbon Revolution дела шли очень хорошо, но затем руководство компании раньше времени поверило в то, что электромобили пришли на рынок всерьёз и надолго, и сделало ставку на производство карбоновых колёсных дисков уже для них. Как мы уже отметили выше, карбоновые диски легче металлических, а в случае с электромобилями уменьшение веса это одновременно ещё и увеличение запаса хода на одной подзарядке.

Но последнее время в мире «бум» электрокаров, если то, что происходило, вообще можно назвать «бумом», стал спадать, и вот, наш герой новости столкнулся с проблемами. Как передаёт издание CarBuzz, компания Carbon Revolution вошла в определённую форму банкротства и перешла в добровольный режим внешнего управления и реструктуризации с целью того, чтобы расплатиться по долгам.

Предполагается, что после реструктуризации компания перестанет быть публичной. То есть, её акции не будут свободно торговаться на фондовом рынке.

#экономика #автомобили #электромобили
