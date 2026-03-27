Ставка на производство карбоновых колёсных дисков для электромобилей не сыграла.

Австралийская компания Carbon Revolution считается главным мировым поставщиком колёсных дисков из углеродного волокна (углепластика, карбона) для производителей спортивных и просто мощных премиальных автомобилей. Такой подход позволяет уменьшить массу колёс при сохранении их прочностных характеристик, при этом улучшив управляемость оснащённого ими автомобиля, не говоря уже о повышении его внешней привлекательности.

На протяжении двух десятков лет у Carbon Revolution дела шли очень хорошо, но затем руководство компании раньше времени поверило в то, что электромобили пришли на рынок всерьёз и надолго, и сделало ставку на производство карбоновых колёсных дисков уже для них. Как мы уже отметили выше, карбоновые диски легче металлических, а в случае с электромобилями уменьшение веса это одновременно ещё и увеличение запаса хода на одной подзарядке.

Но последнее время в мире «бум» электрокаров, если то, что происходило, вообще можно назвать «бумом», стал спадать, и вот, наш герой новости столкнулся с проблемами. Как передаёт издание CarBuzz, компания Carbon Revolution вошла в определённую форму банкротства и перешла в добровольный режим внешнего управления и реструктуризации с целью того, чтобы расплатиться по долгам.

Предполагается, что после реструктуризации компания перестанет быть публичной. То есть, её акции не будут свободно торговаться на фондовом рынке.