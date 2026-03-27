Развитие промышленности автоматически тянет за собой и множество других отраслей народного хозяйства.

У любого промышленного станка есть рабочие части, которые, собственно, и создают конечные изделия из металлических и не только заготовок. Производством этих рабочих частей — инструментов — занимаются специальные предприятия, и вот, екатеринбургское предприятие «Инсистенс» отрапортовало о запуске нового инструментального производственного участка.

Как сообщается, на этом участке будут выпускаться свёрла разной длины и ширины, фрезы и различный специальный промышленный инструмент, в том числе предназначенный для работы с композиционными материалами.

По плану, после выхода нового участка на проектную мощность общий объём производства продукции компании «Инсистенс» возрастёт примерно на 30%, или до 220 тысяч единиц промышленного инструмента в год.

Следует понимать, что сейчас России, по сути, не оставлено другого выхода, кроме как активно восстанавливать утраченный в 1990-е статус промышленно развитого государства, а это значит, что потребность и в средствах производства, и в «запчастях» и «расходниках» для них будет только расти.