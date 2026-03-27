В 2028 году, напомним, станцию вообще-то планируется потихоньку начать сводить с орбиты.

Через два года Международной космической станции (МКС) во плоти исполнится 30 лет. Для искусственного космического объекта, тем более таких масштабов, это колоссальный срок, и возраст уже давно даёт о себе знать: регулярно происходящие на станции разгерметизации и утечки воздуха — лишь малая толика проблем. В том числе поэтому Россия потихоньку выходит из данного проекта, где она после 2022 года и так словно белая ворона среди западных стран, и планирует создавать собственную орбитальную станцию с аббревиатурой РОС.

Предполагается, что МКС начнут сводить с орбиты в 2028 году, однако срок работы станции может быть продлён. По крайней мере, соответствующие обсуждения ведутся между Россией и Соединёнными Штатами как главными строителями и операторами МКС. О том, что два государства ведут переговоры на эту тему, сообщил замгендиректора госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалёв.

По словам Крикалёва, разговор ведётся о том, чтобы продлить работу МКС с целью плавного перехода от неё к другой, более современной станции.

В целом необходимо понимать, что различные международные проекты в мире активно сворачиваются на фоне геополитических пертурбаций. Так что, как и на Земле, в космосе тоже всё потихоньку будет разбиваться на региональные, а в случае сверхдержав — на национальные кластеры.