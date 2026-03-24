Следующий этап — начать продавать полностью уникальные регистрационные знаки.

В наши дни тотальной монетизации всего и вся вызывает удивление тот факт, что в России до сих пор не реализована практика официальной продажи «красивых» регистрационных знаков на автомобили и другие транспортные средства. Хочет человек себе «блатной» номер — пусть покупает: и себе приятно, и бюджету полезно, и из «серой» зоны данный рынок будет выведен.

Соответствующие идеи озвучиваются в российской политической среде уже далеко не первый раз, и вот, похоже, дело начало сдвигаться с мёртвой точки. Как сообщает «Российская газета», правительственная комиссия по законотворческой деятельности положительно отозвалась о законопроекте, предусматривающем возможность продажи номерных знаков с сочетанием букв и цифр по выбору автолюбителя.

Безусловно, одобрение законопроекта не означает, что его примут. Потому что как минимум не вполне понятно, кто будет устанавливать цены и по каким критериям определять, какой номер более «красивый» и, соответственно, более дорогой.

В любом случае, начинать этим заниматься стоит. Причём с опережением графика: можно даже подумать о возможности регистрации полностью уникальных автомобильных номеров, как это уже давным-давно реализовано в США. Что-то нам подсказывает, что расходы на внесение изменений в базу данных и на то, чтобы научить системы фотовидеофиксации их считывать, с лихвой окупятся доходами от желающих приобрести такой уникальный номер.