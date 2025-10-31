Предполагается, что такая опция увеличит поступления в бюджет.

В настоящее время получение автомобильного регистрационного знака — это «рандом»: какой попадётся, с таким и придётся ездить. Безусловно, существуют различные внеэкономические методы получения желанного номера, но обсуждать мы их в данном материале, по понятным причинам, не станем. В Госдуме некоторое время назад решили сделать процесс получения «красивого» номера совершенно легальным, и вот несколько часов назад соответствующий законопроект был внесён в нижнюю палату российского парламента группой депутатов от фракции «Новые люди».

Законопроект подразумевает, что гражданин через портал «Госуслуг» может за определённую сумму зарезервировать за собой любой номер из числа доступных. Непосредственно размер оплаты будет устанавливаться региональными органами.

Как отметил руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, сейчас приобретение «красивых» номеров идёт через различные «мутные» схемы, и в случае легализации процесса региональные бюджеты смогут получать дополнительные доходы.

Напомним, что внесение законопроекта в Госдуму не означает его принятие. Впереди голосования, причём, вероятно, в нескольких чтениях, и если законопроект примут, то вступит в силу он только с июля следующего года.