В Москве продолжается активное возведение двух заводов, которые сформируют крупный кластер по производству аккумуляторных батарей. Предполагается, что к 2030 году этот кластер будет обеспечивать примерно 70% потребностей внутреннего рынка в устройствах накопления энергии, ну а теперь мы узнали, сколько это в количестве ячеек и в гигаватт-часах.

Тема была затронута первым вице-премьером России и экс-главой Минпромторга Денисом Мантуровым. По его словам, данный состоящий из двух заводов кластер после выхода на полную проектную мощность будет ежегодно производить до 33 миллионов аккумуляторных ячеек. А общая ёмкость производимых отечественными предприятиями в год накопителей энергии превысит 12 гигаватт-часов.

По словам Мантурова, локализация производства аккумуляторов в России позволит снизить себестоимость электромобилей, порядка 35% стоимости которых на сегодняшний день заключено именно в тяговых аккумуляторных батареях.

По замыслу, запуск вышеописанного кластера состоится в этом году. На первых порах производство будет ограничено, но на полную мощность предприятие, по плану, выйдет примерно через три года после запуска.