События в мире Михаил Андреев
В России стартовали продажи обновлённого кроссовера Belgee X50+
Машина стала лучше с технической точки зрения и при этом доступнее.

Совместное белорусско-китайское предприятие «БелДжи» сообщило о начале продаж на российском рынке обновлённых кроссоверов Belgee X50+, являющихся перелицовкой кроссоверов Geely Coolray.

Согласно комментарию пресс-службы предприятия, в России машину можно приобрести в трёх комплектациях — «Актив», «Стиль» и «Престиж». При этом в базовой комплектации и без скидок Belgee X50+ обойдётся покупателю в 2 319 990 рублей, а в максимальной комплектации — в 2 675 990 рублей.

Уже в «базе» кроссовер идёт со всем минимально необходимым набором опций, включая запуск с кнопки, климат-контроль и мультимедийную систему, а также полный зимний пакет с подогревами руля, сидений, зеркал, форсунок омывателя и зоны стеклоочистителей.

Ключевое изменение же содержится под капотом: в отличие от 3-цилиндрового предшественника, в Belgee X50+ установлен нормальный 4-цилиндровый бензиновый турбомотор объёмом 1,5 литра мощностью 147 л. с., работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Привод только передний — варианта с полным приводом нет в принципе, что для кроссовера достаточно сомнительный факт. Впрочем, конкретно данная модель позиционируется больше как городской компактный кроссовер, чем как покоритель дорог на дачный участок в период распутицы.

#россия #китай #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #беларусь #белоруссия #belgee #belgee x50+
