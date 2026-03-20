Соблюдение ПДД — это всё-таки не личная прихоть, а обязанность.

Весной прошлого года фракция «Новые люди» в Госдуме внесла на рассмотрение законопроект о 50-процентной скидке на транспортный налог в случае отсутствия штрафов в течение года. По мнению авторов инициативы, такой подход дополнительно стимулировал бы водителей ездить внимательно и аккуратно. В Госдуме, впрочем, это мнение не разделили, и вчера отклонили данный законопроект.

Против внесения таких изменений в Налоговый кодекс выступили Счётная палата и комитет Госдумы по бюджету и налогам, отметившие, что побуждение автовладельцев к соблюдению правил дорожного движения (ПДД) не входит в область правового регулирования Налогового кодекса. Вместе с тем в вышеупомянутом комитете Госдумы добавили, что такая инициатива может привести к росту коррупции на местах, когда водители будут договариваться с инспекторами (с камерами фотовидеофиксации договариваться бесполезно) ради сохранения налоговой скидки.

По статистике, за прошлый год в России с помощью систем фотовидеофиксации было вынесено 214 миллионов постановлений о штрафах на общую сумму почти в 206 миллиардов рублей. Повлияло бы принятие вышеизложенного законопроекта на данную статистику, сказать сложно. Кроме того, не стоит забывать, что соблюдение ПДД — это не личная прихоть водителя, за которую можно было бы поощрять, а его суровая обязанность.

Наконец, реалии организации дорожного движения в России далеки от идеала, и даже самые аккуратные и внимательные водители в незнакомом месте иногда попадают на штраф за то же превышение скорости или за поворот с неправильной полосы. Таким образом, такой законопроект, будь он принят, по сути, снизил бы и без того невысокий транспортный налог разве что для «подснежников» и пожилых дачников, эксплуатирующих автомобиль редко и попросту не успевающих в течение года по теории вероятности попасть на штраф.