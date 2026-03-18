События в мире Михаил Андреев
В Иркутске завершены испытания электрического мусоровоза «КАМАЗ»
Смысл был в том, чтобы испытать его в том числе в условиях морозов.

Хоть в обществе и главенствует мнение о том, что электрическая тяга — это удел исключительно легковых машин, и то, с большой натяжкой, но практика показывает, что электродвигатели и тяговые аккумуляторы могут также приводить в движение электробусы. До магистральных грузовиков дело пока не дошло, и что-то нам подсказывает, что без революции в аккумуляторостроении, коей пока даже и не пахнет, не дойдёт, но «КАМАЗ» в экспериментальных целях построил электрический мусоровоз, испытания которого на днях завершились в Иркутске.

Источник изображения: канал Сергея Сидорова в соцсетях.

Об этом сообщил руководитель компании «РТ-НЭО Иркутск» Сергей Сидоров. По его словам, электрический мусоровоз работал на стандартных городских маршрутах, никто особые условия ему не предоставлял, и в целом испытания можно назвать успешными. Водители отметили как преимущества, так и откровенные недостатки модели, которые можно доработать.

Как отметил Сидоров, главной особенностью электромусоровозов является тишина их работы: отсутствует шум двигателей, который нарушает покой горожан, особенно в тёплое время года, когда люди предпочитают спать с приоткрытыми окнами.

Преимущество, откровенно говоря, сомнительное, поскольку главным источником шума от работы мусоровоза является всё-таки не двигатель, а непосредственно процесс опорожнения содержимого мусорных баков.

Тем не менее, добавил Сидоров, возглавляемая им компания намерена значительно нарастить долю электрических мусоровозов в своём парке городской коммунальной техники.

#россия #экономика #техника #электромобили #промышленность #наука #камаз
