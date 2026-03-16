События в мире Михаил Андреев
Беспилотный поезд метро в Москве в испытательном режиме проехал уже тысячу километров
Поезд колесит «порожняком» — без пассажиров, ещё и по ночам.

Когда речь заходит о беспилотных транспортных средствах, неизбежно приходит вывод о том, что быстрее и проще всего реализовать эту технологию на рельсовых транспортных средствах, не имеющих пересечений с другими транспортными средствами на одном уровне. Проще говоря, на поездах в метро.

Источник изображения: TG-канал Сергея Собянина.

В Москве идея потихоньку реализуется, и вот, мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что беспилотный поезд в испытательном режиме проехал по Большой кольцевой линии московского метрополитена уже свыше одной тысячи километров.

Как отметил Собянин, за всё время испытаний машинисту, находящемуся в кабине исходя из требований безопасности и законодательства, ни разу не пришлось вмешаться в управление. Система, добавил столичный градоначальник, сама осуществляет плавное ускорение и остановку поезда, осуществляет общение с диспетчерским центром и контролирует интервалы движения.

Напомним, тестирование беспилотного поезда метро в Москве началось в середине января. Состав курсирует по Большой кольцевой линии в ночное время. Предполагается, что к концу этого года беспилотный состав допустят к движению вместе с другими — «пилотируемыми» составами, но тоже без пассажиров.

Первые полноценные поездки автономного поезда планируется запустить в 2027 году, а ещё через три года Большая кольцевая линия должна стать полностью беспилотной.

#россия #технологии #экономика #техника #наука #транспорт #беспилотники #москва
