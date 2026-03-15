События в мире Михаил Андреев
Этапы гонок Формулы-1 в Бахрейне и Саудовской Аравии отменены из-за ситуации в регионе
Подвергать гонщиков и зрителей опасности нецелесообразно.

Четвёртый и пятый этапы Гран-при Формулы-1 в Бахрейне и Саудовской Аравии в этом году должны были пройти с 10 по 12 апреля и с 17 по 19 апреля соответственно. Но ситуация в регионе, с которой знакомы все, кто не ведут исключительно отшельнический и отрезанный от любых потоков информации образ жизни, не способствует их проведению. Поэтому Международная автомобильная федерация (FIA) сообщила об отмене вышеупомянутых гонок.

Источник изображения: ChatGPT.

В качестве альтернативы, добавили в FIA, рассматривались другие площадки, но в конечном счёте было принято решение не проводить апрельские гонки вообще. Помимо Формулы-1 также будут пропущены апрельские гонки Формулы-2, Формулы-3 и F1 Academy.

Причина простая и понятная: в текущих условиях организация не может позволить себе подвергать опасности, пусть даже и минимальной, гонщиков, зрителей и других участников мероприятий.

Взглянув на календарь, можно убедиться в том, что до гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии оставалось около месяца. Таким образом, нетрудно догадаться, что в FIA исходят из наиболее реалистичного сценария дальнейшего затягивания текущего кризиса на Ближнем Востоке.

Отметим, что Гран-при Катара и Абу-Даби (ОАЭ) также включены в календарь гонок Формулы-1 в этом году — ближе к его концу. Так что если ситуация продолжит выходить из-под контроля, то организаторы гонок будут вынуждены отменить и их тоже.

#спорт #гонки #формула-1
