Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Доля светофоров под управлением ИИ в Москве в этом году достигнет 80%
Сейчас она, отметил столичный градоначальник, составляет 70%.

С целью оптимизации дорожного движения в Москве уже давно используются так называемые умные светофоры, которые изменяют интервалы своей работы, исходя из дорожной ситуации в конкретный момент времени. На текущий момент светофоров под управлением искусственного интеллекта (ИИ) в столице 70%, но уже в течение этого года их доля возрастёт до 80%. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, комментарий которого продублировали на портале градоначальника.

Может быть интересно

Источник изображения: официальный сайт мэра Москвы.

Следует понимать, что пока что управление движением в Москве далеко от идеала: интервалы работы светофоров неоптимальные, а в ночное время суток и вовсе можно стоять на «красный», тогда как в пересекаемом направлении движения отсутствует трафик.

Впрочем, активная работа по оптимизации движения в столице всё-таки ведётся: так, в скором времени на четырнадцати московских магистралях светофоры ночью будут работать в режиме «зелёной волны», что обеспечит безостановочный проезд города в период минимальной загрузки дорог.

Добавим сюда ещё и постоянное увеличение доли «умных» светофоров, и начинает теплиться надежда на то, что в ближайшие годы эффективность движения транспорта в Москве возрастёт, а вместе с ней возрастёт и комфорт для бесконечно нервных водителей.

#россия #искусственный интеллект #экономика #транспорт #москва
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Премиальная Diablo IV — чистейший пример Pay-to-Win, лудомании и слотов в казино
13
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
6
PlayStation 3, Nintendo 64, Xbox One – феномен «проклятие третьей консоли»
2

Сейчас обсуждают

randomXP
18:36
Кстати - да.
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
Дима
18:28
Трамп помогает Путину решить проблему "дружественной" Европы и выхода в основные поставщики нефти и газа Китая и Индии, а Путин не мешает ему в Западном полушарии и делится запасами в неприступной для...
Возможность запуска ПК-игр на Xbox следующего поколения подтверждена официально
Алексей Кузнецов
18:22
Маловато будет, но остальные нормальные. Напомнило песенку НОМ https://youtu.be/bTbvSwbrAJQ только там 85% соответствуют тексту, а не 6,5% Только в прошлом году, ни к селу, на беду Полюбил я Володю.
Каждый пятый россиянин хотел бы отказаться от «Госуслуг» и цифровых документов
Андрей Трубников
18:20
Как бы ты не в ту ветку зашел. Тут темы с тегом windows. Политота в другом месте.
Windows 11 демонстрирует стремительный рост доли на рынке на фоне резкого падения Windows 10
любовник Главврача ПНД "Три кукушки"
18:07
я не зоофил
Объективное тестирование пяти дистрибутивов Linux и трёх Windows в равных условиях
любовник Главврача ПНД "Три кукушки"
18:02
Любимый, я весь горю от предвкушения нашей встречи. Зажжём сегодня как обычно?
Объективное тестирование пяти дистрибутивов Linux и трёх Windows в равных условиях
Андрей Трубников
18:01
Линукс это линукс, а неизвестная это неизвестная- которую не удалось идентифицировать. Линукс это та красная полоска, которая ползает по дну с 2010 года статистики. А если учесть что многие: Использую...
Statcounter: Windows 11 установлена почти на 73% всех компьютеров с ОС Microsoft
Андрей Трубников
17:52
И как там успехи у линукса? Всё те же 3-4 процента на рабочих станциях? Научился еще паразитировать на windows api и худо-бедно запускать windows ПО. Ну и всё. И как бы никого не смущает, что nt-архит...
Источники Windows Central опровергли слухи о модульной Windows 12 на базе ИИ
Китя.
17:47
Я всегда тебя жду.Я же петушилка Непран.Ты моя жена любимая.Опущенный Полотер ты,но как дырка для осликов и меня -вполне пойдешь
Объективное тестирование пяти дистрибутивов Linux и трёх Windows в равных условиях
Андрей Трубников
17:45
Чего бы она глючная? Вполне стабильная журналируемая система. Глючная она в основном у тех, у кого диски накрываются.
Источники Windows Central опровергли слухи о модульной Windows 12 на базе ИИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter