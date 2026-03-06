Сейчас она, отметил столичный градоначальник, составляет 70%.

С целью оптимизации дорожного движения в Москве уже давно используются так называемые умные светофоры, которые изменяют интервалы своей работы, исходя из дорожной ситуации в конкретный момент времени. На текущий момент светофоров под управлением искусственного интеллекта (ИИ) в столице 70%, но уже в течение этого года их доля возрастёт до 80%. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, комментарий которого продублировали на портале градоначальника.

Источник изображения: официальный сайт мэра Москвы.

Следует понимать, что пока что управление движением в Москве далеко от идеала: интервалы работы светофоров неоптимальные, а в ночное время суток и вовсе можно стоять на «красный», тогда как в пересекаемом направлении движения отсутствует трафик.

Впрочем, активная работа по оптимизации движения в столице всё-таки ведётся: так, в скором времени на четырнадцати московских магистралях светофоры ночью будут работать в режиме «зелёной волны», что обеспечит безостановочный проезд города в период минимальной загрузки дорог.

Добавим сюда ещё и постоянное увеличение доли «умных» светофоров, и начинает теплиться надежда на то, что в ближайшие годы эффективность движения транспорта в Москве возрастёт, а вместе с ней возрастёт и комфорт для бесконечно нервных водителей.