Теоретически, это обеспечит более быстрый «вылет» из города после полуночи.

Система работы светофоров в Москве давно нуждается в масштабной доработке, дабы уменьшить время простаивания автомобилей на светофорах в такие периоды, когда в этом нет совершенно никакой необходимости. Например, поздно ночью, когда трафик низкий. По всей видимости, в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) это тоже осознали, поэтому сегодня в пресс-службе Дептранса Москвы появилось известие о том, что на 14 столичных магистралях светофоры по ночам будут работать в режиме «зелёной волны».

Принцип данного режима под практически поэтическим названием заключается в том, чтобы светофоры на участках трассы переключались постепенно, тем самым обеспечивая безостановочный проезд при условии того, что водитель будет придерживаться установленного ограничения скорости.

В качестве примера в Дептрансе привели проспект Вернадского, который в режиме «зелёной волны» на скорости 55—60 км/ч можно будет проехать без единой остановки на красный сигнал светофора.

Работать «зелёная волна» будет в период с 00:00 до 05:00. Так что большую часть суток толкучки в создаваемых светофорами заторах избежать не удастся. Когда конкретно светофоры начнут функционировать в этом режиме, пока не уточняется.