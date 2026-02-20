Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Москве на 14 магистралях в ночное время светофоры начнут работать в режиме «зелёной волны»
Теоретически, это обеспечит более быстрый «вылет» из города после полуночи.

Система работы светофоров в Москве давно нуждается в масштабной доработке, дабы уменьшить время простаивания автомобилей на светофорах в такие периоды, когда в этом нет совершенно никакой необходимости. Например, поздно ночью, когда трафик низкий. По всей видимости, в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) это тоже осознали, поэтому сегодня в пресс-службе Дептранса Москвы появилось известие о том, что на 14 столичных магистралях светофоры по ночам будут работать в режиме «зелёной волны».

Может быть интересно

Источник изображения: ChatGPT.

Принцип данного режима под практически поэтическим названием заключается в том, чтобы светофоры на участках трассы переключались постепенно, тем самым обеспечивая безостановочный проезд при условии того, что водитель будет придерживаться установленного ограничения скорости.

В качестве примера в Дептрансе привели проспект Вернадского, который в режиме «зелёной волны» на скорости 55—60 км/ч можно будет проехать без единой остановки на красный сигнал светофора.

Работать «зелёная волна» будет в период с 00:00 до 05:00. Так что большую часть суток толкучки в создаваемых светофорами заторах избежать не удастся. Когда конкретно светофоры начнут функционировать в этом режиме, пока не уточняется.

#россия #транспорт #москва #дороги
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
4
Покупка PlayStation 4 на вторичном рынке в 2026 году — простые правила для удачной сделки
3
PlayStation 6 против Xbox Magnus — будущее игровой индустрии наступило
2
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
26
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon R7 240 2Gb DDR3
12

Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
22:27
Это типа ретро, есть люди, которые любят превозмогать. Есть такая поговорка, кто как хочет, так и дрочит.
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
Владимир Поздняков
22:00
Как раз именно он безопасен по определению, поскольку каждый цифровой рубль имеет метку. Даже, если у тебя его украли через подобные схемы, откатить всю цепочку транзакций не составит труда. Полная бе...
Мошенники освоили NFC‑гейт: Банк России предупредил о новой схеме кражи денег
Evgeniy
21:25
Стрелочница.Иди штопай колготки,машка-полотерка.Ты зачем свои наколки опущенные другим присваиваешь ?Тут все знают ,что ты такое.пхаха
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
Alexander Muz
21:22
«Одебиливание» стада идет полным ходом )) и это только начало...
Tech Xplore: Люди слепо доверяют ИИ даже в жизненно важных вопросах
Котэ
21:17
Ну здравствуй пропеллер. Я смотрю ты в математике не силён, как и все амудеи.
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
Котэ
21:07
Даже враги с новым искусственный интеллектом в игре стали умнее краснозадых амудешников.
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
Китя.
21:04
DOOM Eternal добавили не только улучшения графики но и врагам добавили искусственный интеллект они стали умные и убивать их стало намного сложнее.
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
Котэ
21:00
Почему амудятлы любят ставить минусы? Им нравится всё, что красного цвета ухахахахахаа ))))))) Они таким образом показывают свою признательность и превосходство зелёных. ps. кажется, я новый анекдот ...
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
Котэ
20:55
Даже зарезанная сайтом картинка выглядит лучше чем у амудешников в оригинале.
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
Котэ
20:54
Амудешники, тихо плачут под заборчиком и ставят минусы в бессильной злобе и скрепя зубами завидуют попивая свою красную мочу. На большее эти дятлы не способны.
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter