Они будут обеспечивать судно в случае нештатной ситуации с главной силовой установкой.

На флоте, как и в авиации, права на поломку нет, поэтому критически важные системы резервируются. Атомные ледоколы проекта 10510 «Лидер» исключениями не являются, и вот, сегодня стало известно о том, что аварийные дизель-генераторы для оснащения головного ледокола данного проекта будет поставлять Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ).

Источник изображения: Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ).

Как уточнил управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко, суммарно контракт на поставку аварийных «дизелей» на головной атомный ледокол проекта «Лидер» превышает 160 миллионов рублей. Первый агрегат уже изготовлен, а на производство других в запасе ещё около пяти месяцев: контрактом установлено, что аварийные дизель-генераторы должны быть переданы строителям ледокола до августа включительно.

Вероятно, резервные генераторы ледоколу никогда не понадобятся, но это как раз тот случай, когда лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь. С ядерными силовыми установками, особенно в открытом море вдали от цивилизации, шутки плохи, поэтому при нештатной ситуации всю энергетическую нагрузку на себя должны временно брать именно вышеописанные «дизели».

Напомним, что ледоколы проекта 10510 «Лидер» предназначены для круглогодичного проведения крупнотоннажных судов по Северному морскому пути, преодолевая в том числё лёд толщиной свыше четырёх метров. В качестве главных источников энергии на ледоколе будут использоваться два судовых ядерных реактора РИТМ-400. Сдать в эксплуатацию головное судно этого типа планируется в 2030 году.