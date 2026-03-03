Первый опытный состав будет отправлен на Сахалин в 2027 году.

На транспорт на водородных топливных элементах сейчас возлагаются большие надежды тех, кто одновременно «топят» и за экологию, и за сохранение автономности и мощности. И если автомобили на таком виде топлива — это пока ещё пусть и научная, но всё же фантастика, то вот железнодорожные локомотивы — вполне себе реальность, которую уже совсем скоро можно будет пощупать.

Источник изображения: «Трансмашхолдинг» (ТМХ).

Первый российский поезд на водородных топливных элементах уже собирается на мощностях Демиховского машиностроительного завода, о чём сообщил Мининвест Московской области.

На данный момент речь идёт об опытном экземпляре поезда, который начнут испытывать в первой половине 2027 года на Сахалине, где под реализацию проекта водородных поездов активно возводится соответствующая инфраструктура.

Идея поездов на водородных топливных элементах заключается в том, чтобы обеспечивать экологически чистым транспортом отдалённые регионы России, куда ни по каким разумным критериям нецелесообразно тянуть линии электропередач и строить тяговые подстанции. Сейчас на таких направлениях колесят старые добрые дизель-электрические тепловозы, но в перспективе, если опытная эксплуатация на Сахалине будет признана успешной, они постепенно будут вытесняться «водородниками».