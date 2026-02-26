Построить железную дорогу — это одно, а вот обеспечить её должным количеством поездов — уже совсем другое.

Вопросы логистики при осуществлении проектов, подобных высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург», всегда встают на первый план, поэтому все заводы и предприятия, которые снабжают и будут снабжать грандиозную стройку всеми необходимыми материалами, механизмами и компонентами, по возможности размещаются в непосредственной близости от её строящихся участков.

Одно из таких предприятий будет возведено в Твери, и сегодня врио губернатора Тверской области Виталий Королёв сообщил о начале соответствующего строительства. На данном этапе речь идёт о возведении первого корпуса, который займёт площадь 12 000 квадратных метров.

Предприятие будет производить широкую номенклатуру компонентов для высокоскоростных поездов, включая элементы облицовки полтолка, пола и стен, системы водоподготовки, багажные полки и многое другое.

Напоминаем, что начало полноценной эксплуатации ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» запланировано на весну 2028 года. Иными словами, у строителей и подрядчиков, обеспечивающих проект всем необходимым, осталось меньше двух лет на то, чтобы ввести магистраль в строй. Ведь за несколько месяцев до начала эксплуатации её будут испытывать в режимах, приближенным к реальным.