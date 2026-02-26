Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Твери началось строительство завода по выпуску компонентов для высокоскоростных поездов
Построить железную дорогу — это одно, а вот обеспечить её должным количеством поездов — уже совсем другое.

Вопросы логистики при осуществлении проектов, подобных высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург», всегда встают на первый план, поэтому все заводы и предприятия, которые снабжают и будут снабжать грандиозную стройку всеми необходимыми материалами, механизмами и компонентами, по возможности размещаются в непосредственной близости от её строящихся участков.

Может быть интересно

Источник изображения:

Одно из таких предприятий будет возведено в Твери, и сегодня врио губернатора Тверской области Виталий Королёв сообщил о начале соответствующего строительства. На данном этапе речь идёт о возведении первого корпуса, который займёт площадь 12 000 квадратных метров.

Предприятие будет производить широкую номенклатуру компонентов для высокоскоростных поездов, включая элементы облицовки полтолка, пола и стен, системы водоподготовки, багажные полки и многое другое.

Напоминаем, что начало полноценной эксплуатации ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» запланировано на весну 2028 года. Иными словами, у строителей и подрядчиков, обеспечивающих проект всем необходимым, осталось меньше двух лет на то, чтобы ввести магистраль в строй. Ведь за несколько месяцев до начала эксплуатации её будут испытывать в режимах, приближенным к реальным.

#россия #экономика #промышленность #транспорт #железная дорога
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Для Xbox наступают тёмные времена — Аша Шарма перекладывает проблемы консоли на Сару Бонд
4
Кто есть кто в онлайн-играх — обзор интересных ролей и типов игроков
33
Обзор игровых мышек MSI Versa 300 Wireless и Versa 300 Wireless White
1
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
+

Сейчас обсуждают

Виталий Крюков
20:08
Розы Люксембург, Генерала Доватора, Олега Кошевого, 18-ый Советский переулок, Баумана, Баррикад. Регулярно по этим улицам езжу. Достаточно? И таких улиц много по всему городу. А уж дороги во дворах - ...
Мишустин: В России в 2025 году построено и модернизировано свыше 28 000 километров автодорог
Китя.
20:06
А ещё я дрочу на коробочку из под процессора интел
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Китя.
20:04
Ему это не надо. посмотри его просмотры он на амудэ реально бабки рубит.
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
3vova1vova2
20:01
ему вагоны с углем разгружать надо, там СИЗ точно востребованы 😂
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Китя.
20:00
Зря он четкий все говорит как есть.
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
3vova1vova2
19:58
да были клоуны на савеловском рынке 😂
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
3vova1vova2
19:56
кто бы сомневался 😂
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Китя.
19:55
Потому что я долбаёб
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Китя.
19:54
Он фанат амудэ. четкий пацанчик ему всегда лайки ставлю.
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
3vova1vova2
19:53
а при чем тут "цепка на шее амудэ".
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter