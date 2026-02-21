Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
МС-21 завершил дополнительные сертификационные полёты в северных широтах
Самолёт будет использоваться в том числе и в условиях Крайнего Севера, поэтому такие испытания для него обязательны.

Любой новый самолёт, тем более призванный перевозить пассажиров, перед началом серийного производства проходит длительный процесс сертификации в самых разных условиях. Инженерам необходимо убедиться в том, что воздушное судно может стабильно и без нареканий функционировать при самых разных вводных данных, и вот, в частности, сегодня у главной надежды отечественной гражданской авиации — МС-21 — завершились дополнительные испытания в северных широтах.

Источник изображения: Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).

О том, что лайнер с бортовым номером 0012 после завершения «морозных» испытаний вернулся из Сыктывкара в Жуковский, сообщила сегодня пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

Необходимо понимать, что отечественные лайнеры будут применяться в самых разных условиях — от тропической жары до полярного холода — поэтому соответствующие климатические испытания для них абсолютно обязательны. Ведь если с полётом на большой высоте, где температура воздуха может опускаться ниже -50 градусов по Цельсию, всё понятно, то вот как лайнер и его системы поведут себя при похожей температуре «на земле», и призваны показать испытания в условиях Крайнего Севера.

Согласно комментарию пресс-службы ОАК, замечаний к работе МС-21 у лётчиков-испытателей не возникло.

Напомним, что испытания МС-21 должны завершиться в этом году: ориентировочно до конца лета. Вскоре после этого начнутся поставки серийных лайнеров первым заказчикам, и тогда о возрождении отечественной гражданской авиации можно будет говорить уже не в будущем, а в настоящем времени.

#россия #экономика #техника #авиация #промышленность #наука #импортозамещение #авиастроение #гражданская авиация #самолёты #мс-21
Написать комментарий (0)
