События в мире Михаил Андреев
Toyota будет использовать человекоподобных роботов на заводе в Канаде
Роботы-гуманоиды потихоньку вытесняют людей со своих рабочих мест.

Проблема с производительностью труда в промышленном производстве остаётся глобальной, и на текущем этапе технологического развития решить её можно путём максимальной роботизации индустриальных процессов. Вот Toyota и намерена так сделать на своём заводе в Канаде.

Может быть интересно

Источник изображения: Agility Robotics.

Как сообщает издание TechCrunch, канадское подразделение японского автомобилестроительного гиганта подписало с компанией Agility Robotics контракт на поставку семи человекоподобных роботов модели Digit.

На каких конкретно производственных процессах будут задействованы Digit’ы, не уточняется, но из описания данных роботов следует, что они призваны выполнять однообразные и тяжёлые для человека операции.

Помимо самих роботов в комплект поставки входит специальная система управления на основе «облачных» технологий, благодаря которой роботам можно назначать задачи и менять их по мере необходимости.

Следует отметить, что на современных промышленных предприятиях становится всё меньше операций, для выполнения которых требуются люди. В целом рабочие-люди постепенно становятся для капиталиста-владельца завода проблемой, поскольку требуют зарплаты, оплачиваемый отпуск и больничный, и не могут работать круглосуточно. Роботу же нужно только регулярное обслуживание; всё остальное время он исключительно делает полезную работу и, как следствие, генерирует прибыль. Возможно, даже с приставкой «сверх».

#экономика #техника #промышленность #наука #toyota #канада #роботизация
Сейчас обсуждают

Котэ
21:07
Даже враги с новым искусственный интеллектом в игре стали умнее амудешников?
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
Котэ
21:04
Ну здравствуй пропеллер. Я смотрю ты в математике не силён, как и все амудеи.
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
Китя.
21:04
DOOMEternalx64vk добавили не только улучшения графики но и врагам добавили искусственный интеллект они стали умные и убитать их стало намного сложнее.
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
Котэ
21:00
Почему амудятлы любят ставить минусы? Им нравится всё, что красного цвета ухахахахахаа ))))))) Они таким образом показывают свою признательность и превосходство зелёных.
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
Котэ
20:55
Даже зарезанная сайтом картинка выглядит лучше чем у амудешников в оригинале.
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
Котэ
20:54
Амудешники, тихо плачут под заборчиком и ставят минусы в бессильной злобе и скрепя зубами завидуют попивая свою красную мочу. На большее эти дятлы не способны.
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
Китя.
20:54
Здесь картинку режет сайт. Вот полная картинка. когда играю аж капает с кончика от удовольствия. https://disk.yandex.ru/i/e7foBPQ9SjKUkg
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
3vova1vova2
20:41
за 5 мин поиска на авито 😎 MB Материнская плата MSI B550 Gaming Plus 9000р new CPU AMD Ryzen 7 5700Х 12000р Coller Id Cooling SE224 1700р new RAM Adata XPG 16Gb(2/8Gb) xmp 3200Mhz DDR4 8500р VGA Вид...
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Котэ
20:35
И тут выяснится, что Апельсинчик и лопоухий Рубио с Венсом - инопланетяне. А Венс ещё и коммунист.
Трамп распорядился раскрыть документы о внеземной жизни и неопознанных летающих объектах
Bernigan
20:26
Вот это я понимаю графон, амудешникам такое и не снилось
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
