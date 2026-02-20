Роботы-гуманоиды потихоньку вытесняют людей со своих рабочих мест.

Проблема с производительностью труда в промышленном производстве остаётся глобальной, и на текущем этапе технологического развития решить её можно путём максимальной роботизации индустриальных процессов. Вот Toyota и намерена так сделать на своём заводе в Канаде.

Источник изображения: Agility Robotics.

Как сообщает издание TechCrunch, канадское подразделение японского автомобилестроительного гиганта подписало с компанией Agility Robotics контракт на поставку семи человекоподобных роботов модели Digit.

На каких конкретно производственных процессах будут задействованы Digit’ы, не уточняется, но из описания данных роботов следует, что они призваны выполнять однообразные и тяжёлые для человека операции.

Помимо самих роботов в комплект поставки входит специальная система управления на основе «облачных» технологий, благодаря которой роботам можно назначать задачи и менять их по мере необходимости.

Следует отметить, что на современных промышленных предприятиях становится всё меньше операций, для выполнения которых требуются люди. В целом рабочие-люди постепенно становятся для капиталиста-владельца завода проблемой, поскольку требуют зарплаты, оплачиваемый отпуск и больничный, и не могут работать круглосуточно. Роботу же нужно только регулярное обслуживание; всё остальное время он исключительно делает полезную работу и, как следствие, генерирует прибыль. Возможно, даже с приставкой «сверх».