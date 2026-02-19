Продажи планируется начать в III квартале.

Слухи о том, что в Нижнем Новгороде возродится, если это так можно назвать, производство автомобилей марки «Волга» (Volga), гуляют по Сети уже достаточно давно. И вот сегодня, как сообщило издание ТАСС со ссылкой на комментарий пресс-службы АО «Производство легковых автомобилей» (ПЛА), эти сведения подтвердились.

Серийное производство автомобилей Volga планируется начать во II квартале текущего года, а продажи — в III квартале. При переводе на привычный календарь это означает период с апреля по июнь и с июля по сентябрь соответственно.

На старте линейка будет состоять из трёх автомобилей: кроссовера C-класса, кроссовера D-класса и седана D-класса. Что за автомобили взяты за основу, официально пока не уточняется, но из опубликованных пресс-службой предприятия «эскизов» нетрудно догадаться, что это машины марки Geely.

Ранее, напомним, неофициально сообщалось, что в основу автомобилей Volga лягут Geely Preface, Geely Atlas и Geely Monjaro. В декабре, в частности, были сертифицированы модели Volga C50 и Volga K50, характеристики которых точно повторяли характеристики Geely Preface и Geely Monjaro.