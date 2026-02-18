В особой экономической зоне «Лотос».

Тема развития судостроения в России была и пока остаётся достаточно болезненной: судов и кораблей выпускается сильно меньше, чем требуется заказчикам. Чтобы нарастить объёмы выпуска, необходимо мобилизовать большое количество смежных предприятий, и вот, в частности, в Астрахани в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Лотос» в ближайшие годы заработает новое предприятие по производству комплектующих и оборудования для нужд судостроения.

Может быть интересно

Источник изображения: ChatGPT.

Как уточняется, завод будет построен под эгидой АО «КИТ Судостроение Лотос», а объём инвестиций в данный проект составит порядка 2,3 млрд рублей. Завершить непосредственно строительство и начать производство на новом предприятии планируется в 2029 году, а выйти на полную проектную мощность — в 2033 году.

Предприятие будет специализироваться на производстве судовых двигателей, насосов, вспомогательных энергетических установок, погрузочно-разгрузочных комплексов и других комплектующих и агрегатов.