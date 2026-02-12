У автомобилей могут возникнуть проблемы со стартерами вплоть до возгорания в подкапотном пространстве.

Как сообщает издание dpa International со ссылкой на данные немецкой прессы, автоконцерн BMW отзывает несколько сотен тысяч автомобилей по всему миру из-за угрозы короткого замыкания и возгорания. Непосредственно в Германии под отзыв попадают свыше 28,5 тысяч автомобилей баварской марки, а всего в мире, как гласят неподтверждённые данные, отзываются порядка 575 тысяч машин.

Источник изображения: BMW.

Согласно данным прессы, в BMW купе 2 серии, 7 серии, кроссоверах X4, X5 и X6, а также в родстере Z4 обнаружен брак соленоида стартера, который может привести к выводу агрегата из строя, а также к короткому замыканию и перегреву вплоть до возгорания в подкапотном пространстве.

Как уточняют профильные немецкие издания, потенциально стартерами с проблемными соленоидами оснащены вышеуказанные модели автомобилей, выпущенные с июля 2020-го по июль 2022 года. Теоретически, неисправность может никогда за всё время эксплуатации не проявиться, но раз уж производитель предлагает заменить деталь по гарантии, то почему этим и не воспользоваться. В странах, где BMW, конечно, представлена официально и на которые распространяет свою гарантию.