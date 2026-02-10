Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
ОДК поставила для газопровода «Сила Сибири» пять мощных газоперекачивающих агрегатов
Именно они будут нагнетать давление на компрессорных станциях.

В качестве нагнетателей давления на крупных газокомпрессорных станциях обычно используют усовершенствованные газотурбинные установки, созданные на основе авиационных реактивных двигателей. На газопроводе «Сила Сибири» всё то же самое, и вот, как сообщила Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК), для дожимных компрессорных станций, обслуживающих данный газопровод, по которому голубое топливо направляется из России в том числе в Китай, поставлено пять установок суммарной мощностью 86 МВт.

Источник изображения: Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК).

Три газоперекачивающих агрегата типа УГПА-12 мощностью по 12 МВт поставлены на Ковыктинское месторождение в Иркутской области. За основу данных агрегатов взяты газотурбинные авиационные двигатели ПС-90ГП-1.

Два газоперекачивающих агрегата типа ГПА-25 мощностью по 25 МВт, созданных на базе авиадвигателей ПС-90ГП-25, будут нагнетать давление на Чаяндинском месторождении в Якутии.

Обе газотурбинные установки способны функционировать в широком диапазоне температур — от -60°C до +45°C, а их межремонтный ресурс составляет 35 тысяч часов (1 458 суток, или 4 года беспрерывной работы).

#россия #экономика #промышленность #энергетика #природный газ
