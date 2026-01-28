Более 51 тысячи единиц, или на 19% больше, чем годом ранее, если быть более точными.

Хоть Россия сугубо по климатическому фактору, мягко говоря, не является идеальной страной для использования мотоциклов в качестве транспортных средств, но спрос на них стабильно растёт. Так, согласно статистике, предоставленной агентством «Автостат», в прошлом году в России было продано рекордное количество новых мотоциклов: более 51 тысячи единиц.

Источник изображения: ChatGPT.

Как отметили в «Автостате», это значение на 19% превосходит продажи новых мотоциклов в России за 2024 год. В агентстве происходящее связывают с активным заходом на российский рынок многочисленных мотоциклов китайского производства после бегства с него в 2022 году мировых западных и японских мотобрендов. В 2025 году среди новых двухколёсных «железных коней» в России 72,2% были представителями китайского мотостроения.

Примечательно, что лидерами по продажам мотоциклов среди регионов стали Москва и Московская область, на долю которых пришлись 21% всех реализованных новых мотоциклов в стране. В пятёрке лидеров также разместились Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область. Как видите, преимущественно мотоциклы в России продаются отнюдь не в регионах с наиболее длительным мотосезоном, а там, где уровень доходов позволяет иметь такую «игрушку» на тёплое время года.