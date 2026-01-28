Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Автостат»: в России в прошлом году продали рекордное количество новых мотоциклов
Более 51 тысячи единиц, или на 19% больше, чем годом ранее, если быть более точными.

Хоть Россия сугубо по климатическому фактору, мягко говоря, не является идеальной страной для использования мотоциклов в качестве транспортных средств, но спрос на них стабильно растёт. Так, согласно статистике, предоставленной агентством «Автостат», в прошлом году в России было продано рекордное количество новых мотоциклов: более 51 тысячи единиц.

Может быть интересно

Источник изображения: ChatGPT.

Как отметили в «Автостате», это значение на 19% превосходит продажи новых мотоциклов в России за 2024 год. В агентстве происходящее связывают с активным заходом на российский рынок многочисленных мотоциклов китайского производства после бегства с него в 2022 году мировых западных и японских мотобрендов. В 2025 году среди новых двухколёсных «железных коней» в России 72,2% были представителями китайского мотостроения.

Примечательно, что лидерами по продажам мотоциклов среди регионов стали Москва и Московская область, на долю которых пришлись 21% всех реализованных новых мотоциклов в стране. В пятёрке лидеров также разместились Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область. Как видите, преимущественно мотоциклы в России продаются отнюдь не в регионах с наиболее длительным мотосезоном, а там, где уровень доходов позволяет иметь такую «игрушку» на тёплое время года.

#россия #экономика #транспорт #мотоциклы
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
23
12 игровых видеокарт, которые стало невыгодно покупать в 2026 году
14
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
16
100 альбомов, которые сделают вас меломаном. Часть первая
7
Обзор и тестирование старого ПК на основе Athlon II X2 215 и GeForce 9600 GT
16
От Microsoft до Microslop — американская комедия на фоне пандемии ИИ
2
Настройка выделенного сервера Project CARS 2 для игры по локальной сети
+

Сейчас обсуждают

Любое Имя
19:13
На портале ixbt.com постоянно негативы пишутся в чатах,типа опять выпустили очередное типа
ОАК поставит в Индию шесть региональных самолётов Ил-114-300
DeLaKoren
18:59
трешак какой-то,
100 альбомов, которые сделают вас меломаном. Часть первая
Ovalnekrug
18:56
На майнинге люди зарабатывали, поэтому покапали и за такую цену. А сейчас просто выше цена расти будет
ZOTAC: Рост цен на GeForce RTX 50 угрожает выживанию производителей и дистрибьюторов
DIP32
18:49
Есть еще и аппаратные средства снятия скриншотов и видио независимо от ОС. У профессиональных блогеров такое есть. Про встроенные программные средства в каждой ОС уже не говорим. Но, как нужно не ува...
Обзор и тестирование старого ПК на основе Athlon II X2 215 и GeForce 9600 GT.
ubnt2020
18:48
Крут материал, редко такое сейчас почитаешь, заодно другие ваши статьи заценю по ссылкам позже с интересом. А так у меня матреха асус apex z690 тоже экстремальная, поэтому многое знакомо в вашей доске...
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
Евгений Балахонов
18:27
Лиха беда начало! Главное не повторить ошибки, которые были допущены с экспортом SSJ
ОАК поставит в Индию шесть региональных самолётов Ил-114-300
Роман Семенихин
18:25
Джей зи фифти сент
JayzTwoCents выявил причину оплавления разъемов 12V-2×6 – проблема вызвана некачественными кабелями
max1024
18:13
Это иная тематика, здесь же упор на оверклокинг, показать, что представляет собою эта платформа, что она может дать, и есть ли на ней разгон в принципе (а он тут очень хорош), а не показ использования...
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
guanokot
18:03
когда майнинг был, то цены были задраны поставщиками, но все наваривались, добавляя от себя к стоимости, тк их сметали майнеры в любом случае. тут же мало того что поставки сокращают, да ещё и за так...
ZOTAC: Рост цен на GeForce RTX 50 угрожает выживанию производителей и дистрибьюторов
DnOverru
17:53
"""И если бы GeForce RTX 3060 продавалась сегодня по цене GeForce RTX 3050, многие геймеры бы крепко призадумались, какую модель выбрать — GeForce RTX 3060 или GeForce RTX 5050. У GeForce RTX 4060 нет...
12 игровых видеокарт, которые стало невыгодно покупать в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter