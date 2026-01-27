В госкорпорации «Роскосмос» первый запуск такой ракеты ожидают не раньше 2035 года.

Космическая техника в России развивается неравномерно. С одной стороны, ракеты-носители «Союз» продолжают стабильно выводить пилотируемые аппараты в космос на протяжении нескольких десятилетий, а с другой стороны, новейшая ракета-носитель «Ангара-1.2» лёгкого класса ещё не успела толком войти в серию, как уже готовится к модернизации.

О том, что в России уже идёт разработка усовершенствованной версии лёгкой «Ангары», которой, вероятно, присвоят индекс «1.2М», сообщил заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» по ракетным проектам Дмитрий Баранов.

По словам Баранова, основное изменение, которое ожидает модернизированную версию ракеты, касается двигателей первой ступени: на обновлённой «Ангаре-1.2» будут применены агрегаты с более высокой тягой и удельным импульсом. Предполагается, что первый пуск такой модернизированной ракеты может состояться в 2035 году.

Отметим, что ракеты семейства «Ангара» в России запускаются достаточно редко. В последний раз это была как раз «Ангара-1.2», которая стартовала с космодрома «Плесецк» 25 ноября минувшего года и вывела на орбиту спутники Минобороны РФ.