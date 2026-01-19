Через них осуществляется контроль и навигация.

Ещё со времён зарождения мореплавания без различных систем и способов навигации делать на корабле было нечего: вместо Индии по ошибке приплывёшь в Америку или ещё куда-нибудь. И если раньше для определения местоположения пользовались в том числе расположением созвездий, то сейчас для экипажей судов всё гораздо проще: подключаешься к спутниковой навигации и определяешь своё положение в мировом океане в режиме реального времени.

Раньше для выполнения этих задач в России использовались иностранные навигационные системы, но с 2017 года в стране идёт активное переоборудование гражданского флота, в частности, рыболовного, на системы отечественного производства. И вот сегодня госкорпорация «Роскосмос» отрапортовала о том, что с первого января наступившего года все суда российского рыбопромыслового флота полностью перешли на отечественные системы контроля и навигации — такие, как «Гонец», «Ямал» и «Экспресс».

Как утверждает «Роскосмос» со ссылкой на оценки экспертов, в прошлом месяце стабильность работы системы «Гонец» более чем в два раза превзошла стабильность наиболее широко применяемого на гражданском флоте оборудования от британской компании Inmarsat.