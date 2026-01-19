Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Мультфильм «Зверополис 2» стал самым кассовым в истории Голливуда
Сборы ленты превысили 1,7 млрд долларов. Но если считать мультипликацию в мире в целом, то есть и более яркий представитель.

Ещё когда анимационный фильм «Зверополис 2» только стартовал в прокате, стало понятно, что продолжение истории антропоморфных зверей, ведущих вполне себе человеческий образ жизни, установит ряд значимых рекордов. И вот, как сообщило издание Variety, сиквел «Зверополиса» собрал в мировом прокате свыше $1,7 миллиарда, став самым кассовым мультфильмом в истории Голливуда как «фабрики грёз».

Предыдущим рекордсменом среди американских мультфильмов была вышедшая в 2024 году «Головоломка 2», собравшая $1,698 млрд, а ещё раньше — в 2019 году — им стал анимационный фильм «Король Лев», сборы которого составили $1,656 млрд.

Как вы уже поняли, мы не просто так сделали уточнение именно на американских мультфильмах и в целом истории Голливуда. Дело в том, что непревзойдённым лидером среди анимационных фильмов в мире вообще остаётся прошлогодний китайский мультфильм «Нэчжа побеждает Царя драконов», заработавший более $2,2 миллиарда.

