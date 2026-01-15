Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
«Автостат»: импорт новых грузовых автомобилей в Россию в 2025 году сократился почти в 10 раз
С 76 тысяч единиц в 2024 году до 7,9 тысяч в 2025-м.

Агентство «Автостат» регулярно обеспечивает информационные издания как позитивной, так и не очень статистикой российского автомобильного рынка. Прошлый год прошёл под знаменем снижения продаж автомобилей, и наиболее острое проявление этого процесса можно наблюдать из статистики импорта новых грузовых автомобилей в Россию. Согласно статистике «Автостата», всего за 2025 год в Россию было ввезено 7,9 тысяч грузовых машин, тогда как в 2024 году их было ввезено почти в 10 раз больше — 76,2 тысячи единиц.

Примерно треть от общего объёма импорта грузовиков в прошлом году приходится на седельные тягачи — в простонародье «фуры». Порядка 16% импорта пришлось на самосвалы, и ещё около одной трети — на специальную технику. На что приходится импорт оставшихся примерно 20% грузовиков, «Автостат» не уточняет.

Агентство отмечает, что данная статистика негативная лишь с одной стороны. Дело в том, что потребность в такого рода технике в России сократилась, что, вероятно, в значительной степени связано с общим «охлаждением» экономики. Кроме того, оставшиеся потребности с лихвой покрываются отечественным производством, а также ввезёнными за предыдущие годы избыточными запасами соответствующей техники.

#россия #экономика #автомобили #транспорт
+
Написать комментарий (0)
