События в мире
Вторая газовая турбина ГТЭ-170.1 готовится к отправке на Артёмовскую ТЭЦ-2
Ключевой элемент современной тепловой электрогенерации собран и скоро отправится в путь.

Газовые турбины являются ключевыми элементами современных тепловых электростанций, поэтому от масштабов их производства зависит скорость ввода в эксплуатацию новых объектов генерации. Сегодня предприятие «Силовые машины», отвечающее за львиную долю производства энергетических турбин в России, сообщило о подготовке к отгрузке на Артёмовскую ТЭЦ-2 второй газовой турбины ГТЭ-170.1.

Суммарно Артёмовская ТЭЦ-2, возводимая близ городка Артём на Дальнем Востоке, будет состоять из двух энергоблоков с турбинами ГТЭ-170.1 общей мощностью 440 МВт. Первая турбина была произведена в ноябре минувшего года и сейчас доставляется на стройплощадку станции.

В задачу Артёмовской ТЭЦ-2 войдёт повышение надёжности снабжения близлежащих потребителей электричеством и тепловой энергией.

#россия #экономика #промышленность #энергетика
