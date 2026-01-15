Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России создано КБ для разработки отечественных малооборотных судовых двигателей
Обязательная часть возрождения отечественного судостроения.

Морские грузоперевозки были, остаются и, скорее всего, будут самыми экономически выгодными. Немалую часть этой выгоды обеспечивает экономичность современных малооборотных судовых двигателей, и вот для создания таких отечественных двигателей в России под покровительством Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) было создано соответствующее конструкторское бюро (КБ).

В пресс-службе ОСК данный факт назвали завершением первого этапа проекта по созданию линейки российских судовых малооборотных двигателей для крупнотоннажного флота. Следующий этап — это уже непосредственно начало разработки агрегата. Предполагается, что разработка займёт сравнительно сжатые сроки, после чего можно будет приступать к серийному производству двигателей и их последующему монтажу непосредственно на гражданские суда.

Как уточняется, для разработки двигателя привлечены специалисты Кингисеппского машиностроительного завода.

Испытания и сертификацию первого в России малооборотного судового двигателя планируют провести и завершить в 2027—2028 годах. Следует понимать, что после известных событий, начавшихся в 2022 году, России не оставлено другого выхода, кроме как возрождать собственное судостроение, ведь если раньше можно было пользоваться европейскими или южнокорейскими судоверфями, то теперь эти опции закрыты вследствие введённых против РФ соответствующими странами односторонних ограничительных мер.

#россия #экономика #промышленность #транспорт #судостроение
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
187
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
25
Музыкальная иностранная эстрада, популярная на излете существования СССР
12
Последний шанс Intel Arc — ИИ-дефицит расчистил рынок для «синих» видеокарт
+
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
1

Сейчас обсуждают

Алексей Чуков
16:09
Данте просто трахни меня,я этого хочу.Анкету я тебе уже скинул цхвхавхахах
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Алексей Чуков
16:09
Щекастая шалава,куй сосать будешь за 5090?
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Алексей Чуков
16:09
Твоя жизнь итак ад,инцел епаный узкоплечий карлан ахахахвхахах
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
16:09
Ну покажи мне свое богатство. чтобы можно было тебе по завидовать. Дома поди тараканы у тебя бегают и ложки алюминиевые.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют шизов Непрана и Бернигана
16:08
пшел вон глиномес
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Алексей Чуков
16:07
Данте,я у тебя анкету свою скину Ты любитель геймпадов,я тоже Итак,Алексей Чуков.ищу единомышленников,которым буду теребить и облизывать стики.в попу даю но у меня слабая прямая кишка,предупреждаю ...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют шизов Непрана и Бернигана
16:07
завидовать что ты всеми обоссан и опущен только мазохист будет.тебя тут то ленивый не опустил
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Алексей Чуков
16:07
преврати мою жизни в ад,я только об этом и мечтаю,плётки и кожа пхапхапха
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
16:07
Так она у тебя здесь давно такая. по жизни всем завидовать.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют шизов Непрана и Бернигана
16:06
Тебя просто заблокируют глиномеса снова и все
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter