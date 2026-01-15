Обязательная часть возрождения отечественного судостроения.

Морские грузоперевозки были, остаются и, скорее всего, будут самыми экономически выгодными. Немалую часть этой выгоды обеспечивает экономичность современных малооборотных судовых двигателей, и вот для создания таких отечественных двигателей в России под покровительством Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) было создано соответствующее конструкторское бюро (КБ).

В пресс-службе ОСК данный факт назвали завершением первого этапа проекта по созданию линейки российских судовых малооборотных двигателей для крупнотоннажного флота. Следующий этап — это уже непосредственно начало разработки агрегата. Предполагается, что разработка займёт сравнительно сжатые сроки, после чего можно будет приступать к серийному производству двигателей и их последующему монтажу непосредственно на гражданские суда.

Как уточняется, для разработки двигателя привлечены специалисты Кингисеппского машиностроительного завода.

Испытания и сертификацию первого в России малооборотного судового двигателя планируют провести и завершить в 2027—2028 годах. Следует понимать, что после известных событий, начавшихся в 2022 году, России не оставлено другого выхода, кроме как возрождать собственное судостроение, ведь если раньше можно было пользоваться европейскими или южнокорейскими судоверфями, то теперь эти опции закрыты вследствие введённых против РФ соответствующими странами односторонних ограничительных мер.