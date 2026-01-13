Лидерами списка остаются Китай и США.

Минувший год прошёл в России под знаменем резкого снижения продаж автомобилей. Причины этого явления достаточно просты: колоссальный и необоснованный с экономической точки зрения рост цен на авто, а также высокие процентные ставки по кредитам, делающие их для большинства людей попросту неподъёмными. Все эти процессы не могли не сказаться на итоговых значениях продаж автомобилей, и сегодня руководитель агентства «Автостат» Сергей Целиков данной статистикой поделился.

Исходя из предоставленных данных, Россия по итогам 2025 года заняла 13-е место в перечне пятнадцати крупнейших автомобильных рынков в мире. За минувший год в стране было продано 1,33 миллиона автомобилей, или на 15,6% меньше, чем в 2024 году. Для сравнения, тринадцать из пятнадцати участников этого «топа» демонстрируют пусть и по большей части крайне скромный, но всё-таки рост продаж автомобилей. Просадка по сравнению с 2024 годом наблюдается разве что во Франции, но там она существенно ниже (-5%), чем в России.

Безоговорочным мировым лидером продаж автомобилей был и остаётся Китай: на его долю в 2025 году пришлось 23,77 миллиона проданных автомобилей. На втором месте США с 16,3 миллионами автомобилей за год. В Японии удалось реализовать 4,57 млн машин, в Индии — 4,48 млн, а в Германии — 2,86 млн.

Пока что ЦБ РФ следует практике мягкого снижения ключевой ставки, что позитивно сказывается на потребительском кредитовании. Если данная политика регулятора сохранится, то, вероятно, в наступившем году статистика продаж автомобилей в России выправится.