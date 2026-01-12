Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику ЕАИС Фонда кино.

В этом году праздничный новогодний сезон, которому мы сегодня со слезами на глазах помахали ручкой, встретил нас сразу тремя громкими отечественными кинопремьерами — «Чебурашка 2», «Простоквашино» и «Буратино». Аналитики ещё первого января предсказывали нешуточную «битву» за кошельки любителей семейных фильмов, и вот, как передаёт издание РБК со ссылкой на статистику ЕАИС Фонда кино, «сражение» удалось: минувшие новогодние праздники стали рекордными для российских кинотеатров в плане посещаемости.

Так, за период новогодних каникул — с 1 по 11 января включительно — россияне оставили в кинотеатрах в общей сложности 10,3 миллиарда рублей, купив рекордные 18,8 млн билетов. Абсолютная доля этих сборов пришлась именно на тройку премьер: «Чебурашка 2» собрал без малого 5 миллиардов рублей, а «Простоквашино» и «Буратино» — по 2 миллиарда рублей.

До начала пандемии, в 2020 году, то есть, в последний год перед чередой больших событий, радикально изменивших содержание российских кинотеатров, за новогодние праздники на походы в кинотеатры россияне израсходовали 4,9 миллиарда рублей.

При этом всё-таки следует учитывать тот факт, что вышеизложенные рекорды устанавливаются в значительной степени из-за инфляции. Как передаёт РБК, средняя стоимость билета в кино на минувших праздниках составила 533 рубля. Для сравнения, годом ранее она составляла 475 рублей, а в уже упомянутом 2020-м году — 280 рублей. Так что инфляция конкретно в этой сфере за шесть лет стала почти двукратной.