Низкий старт позволяет заявлять о высоких темпах роста.

Производительность труда на российских предприятиях остаётся одной из главных тем обсуждения промышленников и правительства. Наращивать производительность нужно резко, иначе о конкурентоспособности выпускаемой продукции даже на внутреннем рынке говорить не придётся.

Пока что ситуация с данным процессом в России в целом достаточно плачевная, но благодаря низкому старту удаётся демонстрировать высокие процентные значения роста роботизации промышленности — в частности, по итогам 2025 года российский рынок промышленных роботов перевалил за 7,86 миллиарда рублей, увеличившись на 14% по сравнению с 2024 годом. По крайней мере, об этом пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на статистику Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис.

Предполагается, что если рынок промышленных роботов продолжит расти такими же темпами, а это расценивается как консервативный сценарий, то к 2030 году он превысит 15 миллиардов рублей. Естественно, в ежегодном выражении.

Аналитики описывают такой темп роста как средний по миру, но по какой-то причине не уточняют, что Россия радикально отстаёт от других индустриально развитых государств по количеству промышленных роботов на предприятиях. Так что для того, чтобы сокращать это отставание, нужно в данной области расти не по 14% в год, а в разы быстрее.