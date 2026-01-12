Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российский рынок промышленных роботов в 2025 году приблизился к 8 миллиардам рублей
Низкий старт позволяет заявлять о высоких темпах роста.

Производительность труда на российских предприятиях остаётся одной из главных тем обсуждения промышленников и правительства. Наращивать производительность нужно резко, иначе о конкурентоспособности выпускаемой продукции даже на внутреннем рынке говорить не придётся.

Пока что ситуация с данным процессом в России в целом достаточно плачевная, но благодаря низкому старту удаётся демонстрировать высокие процентные значения роста роботизации промышленности — в частности, по итогам 2025 года российский рынок промышленных роботов перевалил за 7,86 миллиарда рублей, увеличившись на 14% по сравнению с 2024 годом. По крайней мере, об этом пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на статистику Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис.

Предполагается, что если рынок промышленных роботов продолжит расти такими же темпами, а это расценивается как консервативный сценарий, то к 2030 году он превысит 15 миллиардов рублей. Естественно, в ежегодном выражении.

Аналитики описывают такой темп роста как средний по миру, но по какой-то причине не уточняют, что Россия радикально отстаёт от других индустриально развитых государств по количеству промышленных роботов на предприятиях. Так что для того, чтобы сокращать это отставание, нужно в данной области расти не по 14% в год, а в разы быстрее.

#россия #техника #экономика #промышленность #наука #роботы #роботизация
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Август» (2025): субъективное мнение о фильме
3
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
21
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
25
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
8
«Анаконда», «Черный телефон 2»: краткий обзор новых фильмов
1
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
4
Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
5

Сейчас обсуждают

Михаил Barash Андреев
15:07
ДО 500 тысяч. Если лететь условно на 8к километров. Это значит, что в среднем 100-200к экономия будет.
Разработанный ОДК воздухозаборник двигателя ПД-14 позволит экономить до 500 тысяч рублей за рейс
Китя.
15:03
Ну все Linux победил на этом сайте. Только в реальности все сидят на Windows.
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
Dangerous
14:57
А что, кто-то на них нападать собирается?
Комиссар ЕС по вопросам обороны предлагает создать европейскую армию численностью 100 000 солдат
Сергей Рощин
14:53
Как владелец Asus Rog Xbox Ally X, ответственно заявляю что идея полное г. Работает это всё через одно место. Майкрософтам надо пилить отдельную облегчённую игровую версию win11 без рабочего стола, не...
Новое поколение Xbox получит полноценную операционную систему Windows
samsonbl4
14:45
В том, как вы преподали ничего интересного не вижу. А если взят стандартный корпус и сделана его грамотная доработка, и потом уже засунуть комплектующие, и они не будет греться по сравнению с базовой ...
Комп в корпусе от XBOX 360 - мой DIY проект
Roditch
14:43
Серию PF иногда расшифровывают как Полная Фигня. Чем она по сути и является. Ниже PK лучше вообще не брать.
Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
mwc-lord
14:34
Ну что за халтура? :( Где Теория запоя? Где }{отт@бь)ч? Даун хаус? Мотыга судьбы?
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
swr5
14:30
А почему на Линукс должны быть все бесплатные?
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
linux4ever
14:25
1-2% не дадут экономию 500 тыс за рейс.
Разработанный ОДК воздухозаборник двигателя ПД-14 позволит экономить до 500 тысяч рублей за рейс
serascer
14:21
Стоит добавить, что разговор про Центральную, Южную и Юго-Восточную Азию скорее, т.е. страны Азии кроме Китая и Японии с Южной Кореей. У них как раз демографический спад идет. Кстати по тем же точно п...
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter