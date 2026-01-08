Его протяжённость составит 33 километра.

Несмотря на всю свою проблематичность в условиях гигантского мегаполиса, трамвай остаётся одним из любимых видов общественного транспорта среди москвичей. Более того, столичная трамвайная сеть увеличивается, маршрутов становится больше, а без пересадок уже сейчас можно проехать чуть ли не через полгорода. В частности, благодаря открытию трамвайного диаметра Т1.

Останавливаться на достигнутом городские власти не намерены, и уже в этом году планируется открыть второй трамвайный диаметр — Т2. Этот диаметр соединит платформу «Новогиреево» МЦД и станцию «Чертановская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

Протяжённость Т2 составит 33 километра, что сделает его самым длинным городским трамвайным диаметром в мире.

В целом в Москве трамваям уделяется очень много внимания. Помимо появления новых маршрутов сами трамваи постепенно становятся автономными (беспилотными), и первые поездки автономных трамваев в режиме реальной эксплуатации пока собирают сугубо позитивные отзывы как со стороны диспетчерского центра, так и со стороны пассажиров.