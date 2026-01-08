Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Москве в этом году планируют запустить самый длинный трамвайный диаметр в мире
Его протяжённость составит 33 километра.

Несмотря на всю свою проблематичность в условиях гигантского мегаполиса, трамвай остаётся одним из любимых видов общественного транспорта среди москвичей. Более того, столичная трамвайная сеть увеличивается, маршрутов становится больше, а без пересадок уже сейчас можно проехать чуть ли не через полгорода. В частности, благодаря открытию трамвайного диаметра Т1.

Останавливаться на достигнутом городские власти не намерены, и уже в этом году планируется открыть второй трамвайный диаметр — Т2. Этот диаметр соединит платформу «Новогиреево» МЦД и станцию «Чертановская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

Протяжённость Т2 составит 33 километра, что сделает его самым длинным городским трамвайным диаметром в мире.

В целом в Москве трамваям уделяется очень много внимания. Помимо появления новых маршрутов сами трамваи постепенно становятся автономными (беспилотными), и первые поездки автономных трамваев в режиме реальной эксплуатации пока собирают сугубо позитивные отзывы как со стороны диспетчерского центра, так и со стороны пассажиров.

#россия #экономика #промышленность #транспорт #москва #общественный транспорт #трамваи
2
Показать комментарии (2)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
97
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
8
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
10
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
10
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
7

Сейчас обсуждают

RandomXP
21:07
Лучше бы убрали из центра рельсы и сделали доп полосу движения - меньше пробок было бы.
В Москве в этом году планируют запустить самый длинный трамвайный диаметр в мире
Димасик
21:05
Это уже не трамваи! Пусть по другому называют! Без провода и гремящих вогонов - это отстой!)))
В Москве в этом году планируют запустить самый длинный трамвайный диаметр в мире
Евгений Автухов
21:04
Я справлюсь, только для этого мне тоже надо выделить 50 мил долларов премии!!
«АвтоВАЗ» с января поднимет цены на автомобили, а базовая Lada Granta подорожает сразу на 13%
Пузо
20:50
Боже, в какое дерьмо скатился этот ресурс... И ведь эти "авторы" должны понимать, что они втаптывают оверклокерс ещё глубже в грязь.
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
swr5
20:39
Если зародилась жизнь сама собой следовательно и человек зародился сам собой, следовательно и компьютер с монитором зародился сам собой, следовательно и МКС зародилась сама собой, следовательно и ваши...
Раскрыт возможный путь зарождения жизни на Земле и Марсе
Aleksey Mulygin
20:36
Главная проблема Switch 2 на данный момент ни лёгкое пиратство на первом или какие-то пороги входа и прочие, это отсутствие игр, ради которых хотелось бы перейти на новую консоль. Все либо есть на пер...
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
lighteon
20:31
Вообще ничего не предлагаю, просто комментирую, пока остальные молчат)
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
Никита Абсалямов
20:19
Угу... предлагаете верить на слово ютубным клоунам... увы это не наш метод. Мне вот стало интересно за CPM 40HX - я пошёл купил, да протестировал... а ютубным клоунам у меня веры нет.
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
lighteon
19:59
Уже давно все есть на ютубе, так что проводить тестирование не обязательно...
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
Никита Абсалямов
19:57
То что там что-то запуститься из этих 3.5 игр, это ещё не значит, что оно будет работоспособно. Как проведёте сравнительное тестирование - с удовольствием ознакомлюсь с результатами.
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter