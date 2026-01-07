Об этом сообщает издание CNews.

Ситуацию с работой навигации во многих городах России, включая Москву, иначе как сложной и раздражающей назвать невозможно. Из-за блокирования сигналов GPS/ГЛОНАСС навигационные приборы либо вовсе не определяют ваше местоположение, либо виртуально отправляют вас куда-то за километры от реального места, либо, при более благоприятных сценариях, просто работают с большой задержкой.

Приложения для навигации пытаются решать эту проблему, определяя близлежащие точки доступа Wi-Fi и Bluetooth-передатчики, дабы по мере приближения к ним корректировать ваше местоположение. Такой метод пусть и плохенько, но всё же работает, и, по всей видимости, «Мосгортранс» возлагает на альтернативную GPS/ГЛОНАСС навигацию большие надежды. Так, издание CNews сообщило о том, что «Мосгортранс» выделил 1,385 миллиарда рублей на развитие в столице системы навигации на основе Bluetooth-передатчиков.

Предполагается, что в своём завершённом виде система будет состоять из 85 000 передатчиков, к которым будут подключаться навигационные системы транспортных средств для точного определения их местоположения. На первых порах пользоваться этой системой будет городской общественный транспорт, но затем до неё начнут допускать и простых граждан.

По замыслу, система должна быть готова к работе до конца 2028 года. Среди технических требований числится обработка не менее 100 тысяч запросов в секунду, работа каждого передатчика не менее чем с 50 пользователями одновременно, наличие у передатчиков аккумуляторов для бесперебойной работы, а также обслуживание не менее 300 тысяч транспортных средств с их последующим масштабированием до 900 тысяч.

Насколько такая система будет актуальна к условному 2029 году, вопрос не просто открытый, а настежь распахнутый. Прогнозировать развитие событий невозможно даже на месяц вперёд, поэтому не исключено, что необходимость в «глушении» традиционных навигационных систем может утратить смысл, и тогда система на основе Bluetooth-передатчиков резко окажется ненужным тяжёлым грузом, висящим на городском бюджете.