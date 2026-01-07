Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Москве появятся 85 тысяч Bluetooth-передатчиков для решения проблемы с навигацией
Об этом сообщает издание CNews.

Ситуацию с работой навигации во многих городах России, включая Москву, иначе как сложной и раздражающей назвать невозможно. Из-за блокирования сигналов GPS/ГЛОНАСС навигационные приборы либо вовсе не определяют ваше местоположение, либо виртуально отправляют вас куда-то за километры от реального места, либо, при более благоприятных сценариях, просто работают с большой задержкой.

Приложения для навигации пытаются решать эту проблему, определяя близлежащие точки доступа Wi-Fi и Bluetooth-передатчики, дабы по мере приближения к ним корректировать ваше местоположение. Такой метод пусть и плохенько, но всё же работает, и, по всей видимости, «Мосгортранс» возлагает на альтернативную GPS/ГЛОНАСС навигацию большие надежды. Так, издание CNews сообщило о том, что «Мосгортранс» выделил 1,385 миллиарда рублей на развитие в столице системы навигации на основе Bluetooth-передатчиков.

Предполагается, что в своём завершённом виде система будет состоять из 85 000 передатчиков, к которым будут подключаться навигационные системы транспортных средств для точного определения их местоположения. На первых порах пользоваться этой системой будет городской общественный транспорт, но затем до неё начнут допускать и простых граждан.

По замыслу, система должна быть готова к работе до конца 2028 года. Среди технических требований числится обработка не менее 100 тысяч запросов в секунду, работа каждого передатчика не менее чем с 50 пользователями одновременно, наличие у передатчиков аккумуляторов для бесперебойной работы, а также обслуживание не менее 300 тысяч транспортных средств с их последующим масштабированием до 900 тысяч.

Насколько такая система будет актуальна к условному 2029 году, вопрос не просто открытый, а настежь распахнутый. Прогнозировать развитие событий невозможно даже на месяц вперёд, поэтому не исключено, что необходимость в «глушении» традиционных навигационных систем может утратить смысл, и тогда система на основе Bluetooth-передатчиков резко окажется ненужным тяжёлым грузом, висящим на городском бюджете.

#россия #техника #наука #москва #навигация
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
20
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
«Шелби Оукс. Город-призрак», «Тайны пещер Регулус», «Операция Левиафан»: краткий обзор фильмов
+
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
22
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
17
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
3

Сейчас обсуждают

Китя.
18:54
АХ какая зависть это хорошо. Продолжай мне нравится.
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
18:53
Защекан китя,я надеялся ты сдох пи р
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Wanderen
18:44
MSI B550-A PRO отличная материнка. Хороший выбор.
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
Вячеслав Безруков
18:39
Недоэкспериам заняться нечем , сидят ерундой страдают.
В NJ Tech сравнили игровую производительность в Windows 11 24H2 и 25H2
kuli44
18:34
Да-да, вовсе и не жалко, можно вообще весь свой флот отдать американцам - пусть страдают с этими ржавыми корытами. Только выиграли!
Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
Bernigan
18:33
Да уж, даже снова захотелось 5060 купить, т к цены растут и растут, но не, покупать 8 Гб карту уже влом, да и в принципе блэквелл ощущается проходным, буду ждать 6060, и уж там то надеюсь будет 12 Гб,...
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
kuli44
18:33
ну чё там, когда уже?
Глава ВАЗа опроверг слухи о массововом увольнении рабочих Ижевского завода
Андрей Мухаркин
18:22
Значит можно забить на это
Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
DeaDragon
17:47
Да будет также, как в статье про экономику - "Там райский сад"
Top10VPN: Россия стала чемпионом 2025 года по отключению интернета с большим отрывом
DeLaKoren
17:39
Понял, и правда
Новые материнские платы AMD AM5 от ASUS оснащены 64 МБ UEFI для поддержки будущих процессоров Ryzen
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter