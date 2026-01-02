В противовес сомнительному трёхцилиндровому решению, применяемому сейчас.

Компактные городские кроссоверы Belgee X50 (частично локализованные в Беларуси копии Geely Coolray) оснащаются трёхцилиндровыми двигателями объёмом 1,5 литра, благодаря лёгкому турбированию развивающими мощность в 150 л. с. Сама по себе такая конфигурация силового агрегата нестандартна, и многие водители по тем или иным предубеждениям опасаются брать автомобиль с «вечно троящим» мотором. И слабоватые аргументы вроде минимальной экономии топлива здесь уже не действуют.

Учитывая, что Belgee X50 преимущественно идут на российский рынок, на предприятии, по всей видимости, решили откликнуться на запрос и критику со стороны огромной массы автолюбителей. Так, глава завода Геннадий Свидерский рассказал, что в планы предприятия входит, в частности, оснащение X50 четырёхцилиндровыми двигателями и более совершенной электроникой. Всё это должно появиться в рестайлинговой версии кроссовера уже в наступившем году.

Какую мощность будет развивать новый силовой агрегат Belgee X50, пока не уточняется. От себя напомним, что ставка транспортного налога в России провоцирует выпускать для российского рынка автомобили B-класса с мощностью двигателя до 150 л. с. включительно. Так что, предположим, четырёхцилиндровый новый мотор будет либо «атмосферным», либо сильно «задушенным» турбированным.