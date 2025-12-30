Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В платёжной системе «Мир» за 10 лет совершено транзакций на сумму свыше 100 трлн рублей
Всего же совершено свыше 86 миллиардов транзакций

Об этом сейчас не принято вспоминать, но угроза отключения от SWIFT и международных платёжных систем Visa и Mastercard повисла над Россией ещё в 2014 году. Тогда до крайностей удалось не дойти, но тревожный звоночек прозвучал, и руководство страны осознало, что отдавать безналичные расчёты на откуп западным финансовым структурам может быть опасно в силу их ненадёжности в условиях геополитических перемен. В сжатые сроки в 2015 году была создана Национальная система платёжных карт (НСПК) и платёжная система «Мир», которая сейчас и является основной на территории России.

В этом году НСПК и «Мир» отметили первый юбилей, и, согласно комментарию руководителя НСПК Дмитрия Дубынина, за десять лет через систему «Мир» было совершено более 86 миллиардов транзакций (платежей) на общую сумму свыше 100 триллионов рублей.

Кроме того, по словам Дубынина, выпуск карт платёжной системы «Мир» за последний год достиг 475 миллионов штук, продемонстрировав 17-процентный рост по сравнению с 2024 годом. Данная статистика, отметил глава НСПК, является свидетельством высокого уровня востребованности системы. А в условиях ухода Visa и Mastercard с российского рынка в 2022 году альтернативы, в общем-то, и не осталось.

#россия #финансы #экономика
+
Написать комментарий (0)
Популярные статьи

«Кит-убийца»: не ужасы, а нечто непонятное (субъективный обзор фильма)
1
Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
122
«Вампиры бархатного зала», «Я иду искать 2»: субъективный краткий обзор фильмов
+
Топ-7 игр с объективизацией и пошлыми шутками (18+) на PlayStation 3
+
16 криптовалют, которые были признаны товаром, не зависящим от централизованного эмитента
+
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte Intel Arc A380 GAMING OC 6Gb GDDR6
+
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 2
1

Сейчас обсуждают

IRanPast
19:42
Это один и тот же человек сам с собой переписывается, а ты ведёшься. Полотёрка всегда создаёт видимость массовки, чтоб поднять свою значимость
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
asvesnik
19:36
Начинал пользоваться AW еще на старте) Как отметил автор в статье, разрабы реально хорошо поработали и развивают проект дальше. Ждем, когда появится доп. функционал 🔥
Antarctic Wallet – опыт оплаты криптой за 1 год работы сервиса и новые функции
Рахитичная Шлюха Чуков
19:32
43 летняя тряпошная шлюха щекотряс
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Рахитичная Шлюха Чуков
19:32
Толстощекий куесос,тебе пистец будет не тут а немного иным способом Забейся жирная падаль в петушиный угол и жди
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Рахитичная Шлюха Чуков
19:29
Рахитичная шлюха,когда сюда зайду я,ты всегда узнаешь в самую первую секунду,забившись в угол Так что епало свое стяни и не упоминай меня,твоего господина,в его отсутствие И насчёт ников Ты мне ...
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
kilobait3
19:27
нековский транс. о как чайна копипастит все. святым не побрезговали. мало визуала. хз какие ключи, дрова, емкости понятно что сварка. нет данных о ОС, частотах, как играет на гпу динамике, свипе при в...
Обзор и тестирование блока питания Iron Pride Creator 750W
kilobait3
19:20
не отправляет ни исполнительные, ни бат, ком файлы. ложится у клиента после получения магического пакета с заголовком и телом для записи фирмваря для роутеров киско 7к серии. этот бекдор так и не почи...
Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
Кошмарин
19:01
Я даже не знаю чем он нас удивит. Был он "Обоссанов" потом "Обосранов", вечером вчера "Губка боб в Квадратных штанах", сегодня "-конч и обсос". Вот думаю каким следующим ником удивит и выставит себя н...
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Китя.
18:57
Создаст новый Акк завтра и придет.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Кошмарин
18:57
Да как обычно, он зашёл с очередным смешным унизительным ником, унизился, получил по соплям и отполз в свой петушиный угол плакать.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter