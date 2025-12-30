Об этом сейчас не принято вспоминать, но угроза отключения от SWIFT и международных платёжных систем Visa и Mastercard повисла над Россией ещё в 2014 году. Тогда до крайностей удалось не дойти, но тревожный звоночек прозвучал, и руководство страны осознало, что отдавать безналичные расчёты на откуп западным финансовым структурам может быть опасно в силу их ненадёжности в условиях геополитических перемен. В сжатые сроки в 2015 году была создана Национальная система платёжных карт (НСПК) и платёжная система «Мир», которая сейчас и является основной на территории России.

В этом году НСПК и «Мир» отметили первый юбилей, и, согласно комментарию руководителя НСПК Дмитрия Дубынина, за десять лет через систему «Мир» было совершено более 86 миллиардов транзакций (платежей) на общую сумму свыше 100 триллионов рублей.

Кроме того, по словам Дубынина, выпуск карт платёжной системы «Мир» за последний год достиг 475 миллионов штук, продемонстрировав 17-процентный рост по сравнению с 2024 годом. Данная статистика, отметил глава НСПК, является свидетельством высокого уровня востребованности системы. А в условиях ухода Visa и Mastercard с российского рынка в 2022 году альтернативы, в общем-то, и не осталось.