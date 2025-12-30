Ветряная электростанция «Вербная» будет состоять из 37 ветрогенераторов суммарной мощностью 92,5 МВт.

Ростовская область продолжает подкреплять свой статус одного из главных регионов по использованию так называемой «зелёной» энергетики, которая в привычном понимании этого термина сводится к использованию даровой энергии ветра и Солнца. Ветряная энергетика ощутимо стабильнее солнечной, и, следовательно, более привлекательна в плане реального обеспечения потребителей электричеством.

Вот «Росатом» потихоньку и реализует в Ростовской области соответствующие проекты. Так, практически под занавес уходящего года госкорпорация сообщила о получении от Морозовского муниципального района разрешения на строительство в регионе ветроэлектростанции (ВЭС) «Вербная».

Как напомнил «Росатом», «Вербная», по плану, будет состоять из тридцати семи «ветряков» мощностью по 2,5 МВт каждый. Таким образом, суммарная электрическая мощность всей станции составит 92,5 МВт, чего достаточно для электроснабжения целого ряда населённых пунктов и расположенных в них предприятий.