Корпорация полностью выполнила план на текущий год.

По причинам, не нуждающимся в дополнительных уточнениях, последние уже без малого четыре года российский оборонно-промышленный комплекс трудится в режиме максимальной производственной мощности. Не являются исключениями и авиационные заводы, которые активно обеспечивают растущие потребности ВС РФ в боевых самолётах. И вот сегодня Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) отрапортовала об отправке в войска последней в этом году партии истребителей Су-35С поколения 4++.

Сколько самолётов вошло в очередную партию, традиционно не уточняется, но предположим, что речь идёт о двух единицах. По крайней мере, именно столько истребителей можно наблюдать на официальных видеоматериалах от ОАК.

Напомним, Су-35С относятся к классу многофункциональных истребителей, способных выполнять боевые задачи при любой погоде, в любое время суток и в условиях активного радиоэлектронного подавления. Единственное, в чём Су-35С уступает более современному истребителю этого же класса Су-57, это в малозаметности.